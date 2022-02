CAN 2022: l'Egypte rejoint le Sénégal en finale, terrible déception pour le Cameroun

Au bout du suspense, l'Egypte a sorti le Cameroun ce jeudi en demi-finale de la Coupe d'Afrique des nations (0-0, 3-1 tab). La sélection de Mohamed Salah affrontera le Sénégal de Sadio Mané dimanche en finale (20h).

Le Sénégal, bourreau mercredi du Burkina Faso en demi-finale (3-1) et en quête d'un premier titre de champion d'Afrique, connaît son adversaire en finale. La sélection de Sadio Mané défiera l'Egypte dimanche à Yaoundé (20h). Les Pharaons de Mohamed Salah, qui viseront un huitième sacre, ont fait tomber le Cameroun ce jeudi soir au bout du suspense (0-0, 3-1 tab). Harold Moukoudi, James Léa-Siliki et Clinton N'Jie, qui ont tous les trois manqué leur tentative, vont sans doute longtemps s'en vouloir.

Le Cameroun malchanceux

Dominateur, le Cameroun s’est d'abord montré maladroit et malchanceux, à l’image de Michael Ngadeu-Ngadjui. Le défenseur de La Gantoise a trouvé la barre transversale d’une reprise de la tête sur corner (18e), avant de vendanger sa reprise du gauche dans la surface (20e). Il a aussi manqué un brin de justesse et de réussite à Karl Toko Ekambi (32e) pour pouvoir tromper Mohamed Abou Gabal, qui s’est fait peur sur une sortie musclée devant Vincent Aboubakar (24e).

En face, Carlos Queiroz a tenté de réveiller son équipe en lançant à la pause Mahmoud Hassan Trezeguet, censé apporter un peu plus de soutien à un Mohamed Salah esseulé en pointe. Peu en vue, la star de Liverpool a bien failli profiter d’une passe manquée de Martin Hongla pour ouvrir le score mais André Onana a surgi pour sauver les siens (56e). Dans cette partie indécise jusqu’au bout, la lumière aurait pu venir d’une terrible frappe signée Samuel Gouet. Une énorme mine à trente mètres du but adverse qui est venue tutoyer l’arête d’Abou Gabal (70e).

Les deux équipes n'ont pas non plus été aidées par la pelouse catastrophique du stade d'Olembé (Yaoundé). Sans oublier l'humidité, la chaleur et la fatigue accumulée depuis le début du tournoi. En seconde période, le spectacle a laissé place à une succession de fautes et d'erreurs techniques. Avec un déchet technique important. Et une bonne dose d'ennui, aussi. Jusqu'à cette montée de tension provoquée par Carlos Queiroz. Le sélectionneur des Pharaons, passablement remonté contre le corps arbitral, a été exclu (90e) juste avant le début de la prolongation. Dans la foulée, un frisson a parcouru le stade sur un coup franc lointain de James Lea Siliki (92e), tout proche de trouver le cadre. Le tout sous les yeux d'un Samuel Eto'o stressé comme rarement en tribunes. Le nouveau boss de la Fédération camerounaise espérait bien sûr un autre scénario.