CAN 2022: au bout du suspense, Salah et l'Egypte écartent la Côte d'Ivoire et filent en quarts

Grâce à un dernier tir au but décisif de leur capitaine Mohamed Salah, les Pharaons ont remporté le choc des 8es de finale face à la Côte d'Ivoire (0-0, 5 tab à 4). Ils défieront le Maroc en quarts de finale.

Il aura fallu 120 minutes de jeu et une séance de tirs au but pour départager un vainqueur dans ce choc entre favoris dans ces 8es de finale de la CAN. Dans la chaleur de Douala, l'Egypte est allér arracher sa qualification aux dépends de la Côte d'Ivoire grâce à une ultime transformation signée Mohamed Salah (0-0, 5 tab à 4). Le joueur des Reds et ses coéquipiers affronteront le Maroc en quarts, dimanche 30 janvier à 17 heures.

Gabaski et Salah, héros de l'Egypte

L'histoire devait se terminer avec un gardien remplaçant héros. Soit Mohamed Abou Gabal dit Gabaski, qui a relayé à la 88e minute Mohamed El Shenawy, blessé. Soit Badra Ali Sangaré, titularisé au début du tournoi après la suspension de Sylvain Gbohouo pour un contrôle antidopage. Et c'est finalement l'Egyptien Gabaski qui a eu les honneurs, en cueillant le troisième tir au but, trop mou, d'Éric Bailly. Avec le capitaine des Pharaons, solide pour offrir la victoire aux siens.

Si la star des Reds a tout fait, il a parfois semblé un joyau mal serti dans son équipe, moins bien entouré qu'à Liverpool, voyant de ses passes mal exploitées et des appels mal servis. Un solo de Salah côté droit, où il embarque toute la défense ivoirienne, a été gaspillé par Amro El Soulia, qui a frappé au-dessus (51e). Un peu plus tard, c'est Mostafa Mohamed qui a gâché le travail de son capitaine, un contrôle orienté de la poitrine, en dosant mal sa part du une-deux (76e). Salah a joué comme un leader, jusqu'à son tacle sur Nicolas Pépé qui filait en contre à la 120e minute.

Les Elephants une nouvelle fois victime des Pharaons aux tirs au but

Malgré l'absence de but, les deux équipes ont proposé un spectacle emballant pour l'avant-dernier match sur la pelouse abimée du stade de Japoma. La CAF a en effet annoncé en cours de rencontre que deux matchs de ce stade étaient déplacés vers Amadou-Ahidjo, à Yaoundé.

Malgré cette pelouse, les acteurs ont offert de nombreuses actions, une frappe d'Omar Marmoush sur la transversale (17e) puis une de Salah sous la barre, boxée par Sangaré (21e). Les Éléphants ont pris l'ascendant et se sont à leur tour montrés dangereux et créé plusieurs occasions, notamment cette tête de Sébastien Haller cueillie sous la barre par Mohamed El-Shenawy (70e).

En prolongation, les deux équipes ont continué à chercher le KO, avec une énorme occasion chacune, pour Ahmed Sayed "Zizo" (98e) et pour Ibrahima Sangaré (104e). Pour la troisième fois sur trois les "Éléphants" ont perdu une séance de tirs au but contre l'Égypte, après la finale 2006 et le quart de finale en 1998.