CAN 2022: l'incroyable triple occasion ratée par la Guinée-Bissau contre le Soudan

La Guinée-Bissau a fait 0-0 face au Soudan, mardi soir pour son entrée en lice dans la Coupe d'Afrique des nations. Mais dans les dernières minutes de la rencontre, la sélection bissaoguinéenne a manqué un penalty et trouvé deux fois le cadre dans la foulée.

Un penalty manqué, une barre transversale, un poteau. Baciro Candé n'en croyait pas ses yeux. Le sélectionneur de la Guinée-Bissau est resté stoïque pendant un certain temps, après avoir vu ses joueurs être incapables de conclure une triple occasion nette dans les dix dernières minutes du match face au Soudan (0-0), mardi soir dans le cadre de la première journée du groupe D de la Coupe d'Afrique des nations 2022.

Le penalty manqué par le milieu monégasque Pelé

Tout part d'un penalty concédé par le gardien soudanais Ali Abdallah Abu-Eshrein. Pelé, milieu de terrain de l'AS Monaco, prend alors ses responsabilités pour tenter d'ouvrir le score. Son tir du pied droit est repoussé par le portier. Son coéquipier Piqueti, excentré sur le côté gauche, se précipite dans la surface pour essayer de rattraper le coup. Il arrive en premier sur le ballon... et envoie un missile sur la barre transversale.

Le rebond donne néanmoins une autre opportunité à l'un de ses partenaires, Frédéric Mendy. Cette troisième tentative est déviée par le mur de défenseurs adverses. Mais là encore, Piqueti rôde et se voit offrir une nouvelle occasion à proximité immédiate du but. Seulement, l'angle est trop fermé: son tir heurte le poteau gauche et s'achève finalement par une sortie.

Avec un but, les Lycaons de la Guinée-Bissau avaient la possibilité de rejoindre le Nigeria, vainqueur 1-0 face à l'Égypte, en tête du groupe D. Samedi 15 janvier, la deuxième journée se disputera avec le programme suivant: Nigeria-Soudan à 17h, Guinée-Bissau-Égypte à 20h.