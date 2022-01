CAN 2022: les Comores sans gardien face au Cameroun, M'Changama dénonce "un manque d'éthique" de la CAF

Après la défaite des Comores, héroïques face au Cameroun lundi (2-1) en Coupe d'Afrique des nations (CAN), Youssouf M'Changama était amer après le coup de sifflet final et s'en est pris à la CAF, qui a changé son protocole au dernier moment.

Héroïques malgré le contexte. Privés de gardien de métier pour leur huitième de finale de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) face au Cameroun, les Comores sont sortis avec les honneurs (2-1) à Olembé. Auteur d'un coup-franc exceptionnel pour redonner espoir à tout un archipel, Youssouf M'Changama a pointé "un manque d'éthique" après la rencontre. "Je veux faire passer un petit message à la CAF : Il y a des règles, mais on est tous dans le Covid, il y a des adaptations partout, c'est inadmissible qu'on ne s'adapte pas à notre situation, (il nous manquait) un gardien ! On n'est pas là pour incriminer qui que ce soit, la CAF ou le Cameroun, on est content d'être à la compétition", a indiqué le Guingampais.

Le sourire malgré tout

Elu homme du match par l'organisateur de la compétition, le numéro 10 comorien rappelle que la sélection a un bel avenir. "Ce trophée (d'homme du match) est le troisième que la sélection des Comores obtient, cela montre qu'il y a du talent chez nous. Être à la CAN est une grande fierté, être en 8e dans ces conditions est une fierté énorme. Il faut continuer à exploiter ce talent et travailler pour revenir."

Malgré la défaite, les Comores ont fait vibrer le monde du football, grâce notamment à la performance majuscule de Chaker Alhadhur, auteur de plusieurs parades décisives. De son côté, le Cameroun rejoint la Gambie, le Burkina Faso et la Tunisie en quart de finale. Les huitièmes se poursuivent ce mardi, avec Sénégal-Cap-Vert (17 heures) et Maroc-Malawi (20 heures).