CAN 2022: le bel hommage de Zidane au Sénégal… et à l’Egypte

Très discret depuis qu’il a quitté le Real Madrid, Zinédine Zidane a tenu à saluer le triomphe du Sénégal, dimanche soir, en finale de la CAN. Le Ballon d’or 1998 a également félicité l’Egypte "pour sa prestation."

Zinédine Zidane a vibré. L’ancien joueur et entraîneur du Real Madrid a visiblement apprécié la finale de la Coupe d’Afrique des Nations qui s’est déroulée dimanche soir à Yaoundé. Un moment historique puisque le Sénégal a remporté pour la première fois de son histoire la CAN après avoir battu l’Egypte au bout du suspense et des tirs au but (0-0, 4 t-à-b à 2). Très discret depuis qu’il a quitté le banc des Merengue à la fin de la saison dernière, Zizou a vibré avec les Lions de la Teranga et les Pharaons au point de partager sa joie publiquement sur son compte Instagram.

"120 minutes de fair play"

"120 minutes intenses de foot et de fair play. Félicitations au Sénégal et bravo à l'Egypte pour sa prestation", a écrit celui qui va être grand-père pour la première fois l’année de ses 50 ans. Un post illustré par deux photos de joie des joueurs d’Aliou Cissé et de Sadio Mané et liké des milliers de fois quelques minutes après sa publication lundi matin.

Il y a une semaine, l’ancien meneur de jeu de l’équipe de France avait salué un autre exploit, celui du tennisman espagnol Rafael Nadal, vainqueur de l’Open d’Australie et nouveau recordman des victoires en Grand Chelem (21).