Ligue des champions: Haller affole un peu plus les compteurs avec l'Ajax

Sébastien Haller a marqué son dixième but de la saison en Ligue des champions, ce mardi soir contre le Sporting (4-2). L’attaquant ivoirien de l’Ajax s’offre un record après seulement six matchs dans la compétition.

Brillant depuis le début de saison en championnat néerlandais avec neuf buts en 14 matchs, Sébastien Haller affiche une forme étincelante sous le maillot de l’Ajax. L’attaquant ivoirien fait encore plus fort sur la scène européenne et a grandement contribué à la facile qualification du club néerlandais pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions.

Buteur sur penalty ce mardi contre le Sporting (4-2), le joueur formé à Auxerre a atteint la barre des dix buts. En réalisant pareille performance dès sa première saison en C1, le tout en six matchs, Sébastien Haller est donc devenu le joueur à atteindre ce palier symbolique le plus rapidement dans l'histoire. Son quadruplé à l’aller face au Sporting (1-5) l’a bien aidé dans son entreprise.

Haller imite Ronaldo

Outre la prouesse de marquer dix buts en six apparitions, Sébastien Haller est devenu le deuxième joueur de l’histoire de la Ligue des champions à être capable de tromper les gardiens adverses lors des six matchs de poule d’une même campagne européenne.

Avant l’Ivoirien, seul Cristiano Ronaldo avait signé pareil exploit en 2017-2018 grâce à ses neuf réalisations contre l’Apoel Nicosie, le Borussia Dortmund et Tottenham.

En revanche, le record de buts marqués sur une seule phase de poule de C1 reste en la possession du seul CR7. Lors de la saison 2015-2016, le Portugais du Real Madrid avait fait trembler les filets à onze reprises. Quelques mois plus tard, Cristiano Ronaldo remportait le titre continental.

Avec six victoires en autant de matchs dans le groupe C, l'Ajax Amsterdam a brillamment décroché la première place de sa poule et pourrait bénéficier d'un tirage un peu plus abordable pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions.