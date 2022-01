CAN 2022: le Ghanéen Tetteh suspendu trois matchs après avoir frappé un joueur gabonais

Impliqué dans la bagarre en fin de match lors de Gabon-Ghana vendredi soir à la CAN, Benjamin Tetteh a été suspendu trois matchs pour avoir "agressé un joueur gabonais".

Le Ghanéen Benjamin Tetteh a été suspendu trois matches pour avoir "agressé un joueur gabonais" à l'issue de leur match à la CAN (1-1), a annoncé ce samedi la Confédération africaine de football (CAF). Le jury disciplinaire de la CAF "a décidé de suspendre Tetteh pour un match supplémentaire en plus de sa suspension automatique de deux matches", il est donc suspendu trois matches, est-il précisé dans un communiqué.

>> Suivez la CAN en direct

Le Gabon également sanctionné

Tetteh, entré en jeu en toute fin de match, a donné un coup de poing à un joueur gabonais dans une bagarre d'après-match. Il s'était éclipsé après son geste, mais la VAR l'a signalé à l'arbitre, l'Algérien Lahlou Benbraham, qui n'avait donc pas pu brandir le carton rouge sous le nez du joueur. Un scénario qui n'a a plu à André Ayew. "On a mis le ballon en touche exprès. Notre joueur était au sol. Le fair-play du football c'est de redonner le ballon. C'est tout ce qu'on dit. C'est pour ça qu'ils marquent. Ils n'ont pas eu d'occasion pendant le match, on était en bloc, on était solides. On s'est dit qu'ils allaient rendre le ballon. C'est très petit de leur part. C'est comme ça avec les petites équipes", a réagi l'ancien Marseillais en conférence de presse.



Le jury disciplinaire a par ailleurs rejeté une demande du Mali pour l'annulation du carton rouge d'El Bilal Touré, qui est donc bien suspendu deux matches. Enfin le Gabon a été sanctionné d'une amende de 20.000 dollars pour avoir changé d'hôtel, enfreignant le règlement de la CAF