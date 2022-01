CAN 2022 : le Sénégal s’en sort dans le temps additionnel face au Zimbabwe

Un penalty de Sadio Mané au bout du temps additionnel a sauvé le Sénégal d’un faux-pas face au Zimbabwe (1-0) lundi à Bafoussam. A défaut de convaincre, les Lions assurent le service minimum pour leur entrée en lice dans cette CAN 2022.

Le Sénégal s’en sort bien. Très bien même. On est passé tout près de la première surprise dans cette CAN 2022 ce lundi après-midi à Bafoussam. Les Lions, finalistes de l’édition 2019 et favoris pour le titre au Cameroun, ont arraché la victoire au bout du temps additionnel face au Zimbabwe (1-0).

Il aura fallu une main de Kelvin Madzongwe et un penalty de Sadio Mané transformé à la 97eme minute de jeu pour que l’équipe d’Aliou Cissé n’échappe pas à un faux-pas fâcheux pour son entrée en lice dans cette Coupe d’Afrique des nations.

Les Lions étaient diminués

Avec ce succès, le Sénégal prend la tête du groupe B en attendant Guinée-Malawi (17h) et fait déjà un très grand pas vers les 8emes de finale. On ne retiendra pas grand-chose de plus de cette rencontre sans éclat. Si les partenaires d’Idrissa Gueye ont dominé face aux Warriors, ils ont manqué d’inspiration et d’adresse devant le but à l’image d’une tête du Parisien Abdou Diallo sur un coup franc tiré par l’ancien Marseillais Bouna Sarr (68e).

Pour leur défense, les Lions étaient privés de onze joueurs testés positifs au Covid, dont leurs gardiens n°1 et 2 Édouard Mendy et Alfred Gomis. C’est Seny Dieng, portier de Queens Park Rangers, qui gardait les cages sénégalaises. "Ce n'était pas évident avec le soleil, a commenté à chaud le buteur de Liverpool au micro de beIN Sports. L'équipe a aussi subi parce qu'on n'a pas fait de match amical, cela ne nous a pas aidés. Ce n'est pas une excuse. C'est le premier match, on a gagné et c'est le plus important." Prochain rendez-vous pour le Sénégal, vendredi face à la Guinée (14h).