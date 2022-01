CAN 2022: sélectionneur du Sénégal, Aliou Cissé assume le statut de favori

Avant l'entrée en lice du Sénégal lundi en Coupe d'Afrique des nations face au Zimbabwe, Aliou Cissé a assumé ce dimanche en conférence de presse l'ambition de victoire finale. Le sélectionneur des Lions juge "normal" que son équipe soit considérée comme favorite.

Finaliste malheureux de la dernière édition, en 2019 face à l'Algérie, le Sénégal veut enfin décrocher sa première Coupe d'Afrique des nations lors de cette édition organisée au Cameroun. Avant le premier match, le sélectionneur Aliou Cissé a affiché les ambitions de son équipe.

Le tournoi du Sénégal commencera ce lundi (14h) face au Zimbabwe, mais Aliou Cissé devra composer avec plusieurs absents. Edouard Mendy et Kalidou Koulibaly, deux des cadres du groupe, ont été notamment testés positifs au coronavirus à 48 heures du début des hostilités. "Sur un 11 de départ où il y a six joueurs titulaires qui ne sont pas là, c'est inquiétant mais nous avons des garçons valables et motivés pour jouer leur première CAN. Nous abordons notre match avec beaucoup de confiance, a assuré Cissé en conférence de presse. On a constitué un groupe compétitif, capable d'être là."

Cissé assume le statut de favori

Si Sadio Mané sera la star des "Lions", plusieurs joueurs de Ligue 1 composeront la sélection comme Abdou Diallo, Idrissa Gueye, Pape Gueye ou Bamba Dieng. L'effectif du Sénégal apparaît en tout cas, pour de nombreux observateurs, comme l'un des plus complets. "Nous ne sommes pas en victimes aujourd'hui, même si nous sommes tristes pour ceux qui ne sont pas là. Les joueurs sont prêts pour ceux qui sont absents. Il n'y a pas que le Sénégal qui veut gagner ce trophée. Mais sur les dernières années, quand on voit l'évolution de cette équipe sénégalaise, c'est normal que tout le monde puisse nous voir comme les futurs champions d'Afrique", a jugé encore Aliou Cissé, confiant dans les forces de son équipe.

La pression pèse sur cette génération dorée, qui va déjà devoir se qualifier pour les huitièmes de finale, dans un groupe où se trouvent aussi la Guinée et le Malawi. "L'objectif, c'est la victoire finale, a ajouté Idrissa Gueye. le milieu du PSG. On avait fait une bonne CAN (en 2019), même si ce but-là a un peu gâché la finale, mais on espère que la prochaine fois sera la bonne. On espère continuer à écrire l'histoire et gagner quelque chose pour le Sénégal".