La CAF toujours confiante pour le maintien de la CAN 2022

En déplacement au Cameroun, Patrice Motsepe, le président de la CAF, a déclaré qu'il restait confiant pour l'organisation de la CAN, prévue du 9 janvier au 6 février prochain. Et ce, malgré de nombreux obstacles.

Patrice Motsepe est confiant. En déplacement au Cameroun pour plusieurs réunions, le président de la CAF a été interrogé sur la possible annulation de la prochaine Coupe d'Afrique des nations, prévue du 9 janvier au 6 février prochain. "Nous sommes très clairs en termes d'engagement de faire de la CAN au Cameroun un succès. Je suis convaincu qu'après nos rencontres d’aujourd'hui et demain, nous pourrons venir vers vous et donner à l'Afrique et au monde la confiance que nous avons à travers l'engagement envers notre peuple, au Cameroun, et l'engagement pour le développement du football en Afrique", a déclaré le patron du football africain.

Des clubs en colère

Alors que la tenue de la 33e CAN, déjà reportée d'un an à cause de la pandémie, est menacée, Patrice Motsepe veut écarter toutes les rumeurs d'annulation ou de report, sachant que certains clubs et la FIFA ont mis la pression. Présent à Doha pour la Coupe arabe, Gianni Infantino avait exprimé son incertitude concernant les infrastructures camerounaises, d'autant plus que la situation sanitaire se dégrade, avec le développement du variant Omicron.

De leur côté, certains clubs, notamment anglais, ont menacé des joueurs si jamais ils se rendaient au Cameroun pour disputer la compétition début janvier. Les joueurs africains appelés par leur sélection devraient ainsi effectuer une quarantaine à leur retour au Royaume-Uni, ce qui priverait donc les clubs de leurs joueurs pour une durée plus longue. La prochaine édition est prévue dès juillet 2023 en Côte d'Ivoire, sept mois après la Coupe du monde au Qatar.