CAN 2022: la superbe double parade d’Alhadhur, le défenseur obligé de jouer gardien avec les Comores

Chaker Alhadhur n’a pas démérité ce lundi lors du huitième de finale de la CAN 2022 perdu par les Comores contre le Cameroun (1-2). Défenseur de formation mais titularisé dans les buts, le joueur comorien a brillé avec un double arrêt incroyable.

Avec seulement trois minutes de jeu cette saison en Ligue 2 et du haut de son 1,72m, Chaker Alhadhur a tout tenté pour garder en vie les Comores ce lundi lors du huitième de finale de la Coupe d’Afrique des nations face au Cameroun. Malgré la défaite de son équipe contre le pays hôte (1-2), le défenseur comorien a sorti un match énorme… dans les buts.

>> Cameroun-Comores (2-1)

Alhadur a tout donné pour les Comores

Titularisé dans les cages après le refus d’une dérogation pour Ali Ahamada, testé négatif au Covid-19 mais interdit de jouer en raison du protocole de la compétition, le latéral comorien a notamment signé une double parade de qualité à la 53e minute.

Après s’être incliné sur une frappe de Karl Toko-Ekambi en première période, Chaker Alhadhur a cette fois tenu en respect Vincent Aboubakar en déviant la frappe du meilleur buteur de la CAN 2022. Immédiatement repris par Moumi Ngamaleu qui a tenté sa chance, le ballon a une nouvelle fois été sorti par le défenseur propulsé gardien pour ce huitième.

"On a décidé cela à l’entraînement, a expliqué son coéquipier Faiz Selemani au micro de beIN Sports. […] Il s’est proposé pour aller dans les buts et a dit qu’il allait faire ce qu’il fallait."

Alhadhur: "Sortir de cette compétition dignement et avec la tête haute"

Malheureusement pour Chaker Alhadhur et la sélection des Comores, Vincent Aboubakar a finalement réglé son problème d’inefficacité du début de match pour doubler la mise quelques minutes plus tard en éliminant l’infortuné gardien comorien d’un joli passement de jambes avant de conclure. Pas de quoi entamer le courage des Comoriens qui sauveront l’honneur sur un but de Youssouf M'Changama dans les dernières minutes.

"On savait que cela allait être compliqué. C’est la première fois, je ne sais même pas si cela a déjà existé dans l’histoire du football ce genre d’événement, a estimé Chaker Alhadhur après l’élimination des siens. Je ne vais retenir que du positif. Franchement, je ne vais retenir que du positif. On peut sortir de cette compétition dignement et avec la tête haute. On a fait ce que l’on a pu. On n’a pas démérité. On peut sortir vraiment très fiers de cette compétition."

Qualifié pour les quarts de finale de sa CAN après cette victoire difficile contre les Comores, le Cameroun défiera samedi prochain la Gambie. Cette fois, face à un vrai gardien...même si ce lundi Chaker Alhadhur a réalisé de très belles choses.