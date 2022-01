CAN 2022: sur quelle chaîne et à quelle heure regarder le choc Côte d’Ivoire-Algérie

L’Algérie défie la Côte d’Ivoire jeudi lors du choc de la troisième journée des poules de la Coupe d’Afrique des nations. Contraints de gagner pour ne pas être éliminés, les Fennecs devront sortir un gros match. Une affiche du groupe E à suivre en direct télévisé dès 17h sur beIN Sports 2.

La victoire ou la porte. L’enjeu du match contre la Côte d’Ivoire est des plus simples pour l’Algérie ce jeudi à Douala au Cameroun. Tout résultat autre qu’un succès éliminerait les Fennecs de la CAN 2022. Un scenario presque impensable tant les protégés de Djamel Belmadi faisaient office de grandissime favoris après leur titre en 2019 et une série de 35 matchs sans défaites avant le tournoi continental.

Le duel entre l’Algérie et les Eléphants ivoiriens est à suivre ce jeudi en direct dès 17h sur beIN Sports 2. Pour ceux qui ne pourraient pas voir le match à télévision, il sera accessible en direct commenté sur le site et l’app RMC Sport.

Mahrez: "Le message est simple: on doit gagner"

Championne d’Afrique en titre, l’Algérie doit renverser un autre prétendant au titre lors de choc face à la Côte d’Ivoire. Une situation née des deux contre-performances de Riyad Mahrez et ses équipiers pendant cette CAN 2022. Pas vraiment aidés par l’état des pelouses, les Fennecs ont concédé le nul contre la Sierra Leone de l’héroïque Mohamed Kamara (0-0) puis se sont laissés surprendre par la Guinée équatoriale (0-1).

>> Tous les matchs de la CAN 2022 sont accessibles via l’offre RMC Sport-beIN Sports

Deux échecs contre des sélections plus faibles sur le papier qui oblige l’Algérie à un véritable exploit face à des Ivoiriens en confiance avec leurs quatre points en deux rencontres. Avec un seul point, et zéro but marqué, le tenant du titre connaît le contrat: les Fennecs rentreront à la maison sauf en cas de victoire contre la Côte d'Ivoire.

"Le message est simple: on doit gagner. On a manqué d’efficacité, et on doit être plus spontané dans le dernier geste, a expliqué Riyad Mahrez ce mercredi face à la presse. Quand on est dos au mur, on ne doit pas trop parler, tout le monde sait ce qu’il a à faire. On travaille la détermination et la tranquillité pour terminer nos occasions."

Le programme TV de la CAN pour le jeudi 20 janvier 2022

Côte d’Ivoire-Algérie à 17h sur beIN Sports 2

Sierra Leone-Guinée équatoriale à 17h sur beIN Sports 3

Gambie-Tunisie à 20h sur beIN Sports 2

Mali-Mauritanie à 20h sur beIN Sports 4