CAN 2024 (qualifications): l'Algérie continue son sans-faute face au Niger, Bouanani décisif

L'Algérie a renversé le Niger ce jeudi soir et engrangé un troisième succès en trois matchs dans les qualifications pour la CAN 2024 (2-1). Pour sa première sélection, le Niçois Badredine Bouanani (18 ans) a offert le but de la victoire à Riyad Mahrez.

L'Algérie continue son sans-faute. Après avoir battu l'Ouganda (2-0) et la Tanzanie (2-0), les Fennecs ont remporté leur troisième rencontre dans les qualifications pour la CAN 2024 ce jeudi face au Niger au stade Nelson Mandela de Baraki, près d'Alger (2-1).

Mal embarqués après l’ouverture du score de l’attaquant Daniel Sosah à la 38e minute, les Fennecs ont réussi à revenir au score au retour des vestiaires sur un contre son camp d’Abdel Rahim Bonkano Alhassane (56e). En fin de match, Riyad Mahrez, à bout portant, a délivré les siens sur un caviar du petit nouveau, le Niçois Badredine Bouanani (2-1, 89e). Les Algériens consolident leur première place du groupe F, avec sept unités d'avance sur leurs adversaires du soir.

Premières pour Aït-Nouri, Chaïbi et Bouanani

Rayan Aït-Nouri, Fares Chaïbi et Badredine Bouanani ont tous les trois connu leur première sélection avec les Fennecs. L’arrière gauche de Wolverhampton était titulaire dès le coup d’envoi, tandis que le milieu offensif de Toulouse et l’ailier de Nice sont entrés en jeu en cours de match.

L’Algérie et le Niger ont de nouveau rendez-vous lundi prochain pour le match retour, cette fois au stade de l'Amitié de Cotonou, au Niger (18h). Les Fennecs affronteront ensuite l’Ouganda (12 juin) puis la Tanzanie (4 septembre) pour clore ces qualifications.