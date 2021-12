CAN: L'Algérie, grande favorite

Invité de l'After Foot samedi soir, Aliou Goloko, journaliste sénégalais, a désigné le tenant du titre, l'Algérie comme le favori de la CAN qui débute le 9 janvier au Cameroun.

Ils sont tenants du titre, ils viennt de remporter la toute nouvelle Coupe Arabe et sont invaincus depuis 33 matchs, pas très loin du record historique de 37 matchs de la sélection italienne, autant dire que l'Algérie menée par Djamel Belmadi fait figure de sacré épouvantail pour cette Coupe d'Afrique des Nations qui doit débuter au Cameroun le 9 janvier.

"Elle a une très belle ossature, quasiment la même que celle qui avait joué et remporté la dernière CAN, explique le journaliste sénégalais Aliou Goloko, invité de l'After ce samedi soir. Et le fait d'avoir agrandit la liste à 27 joueurs (en raison du covid) renforce encore plus cette sélection", en raison du grand réservoir de talents, révélé notamment à la Coupe arabe, remportée avec une équipe largement remaniée.

D'autres sélections pourraient aussi tirer leur épingle du jeu. "A côté d'elle, il y a aussi le Maroc, très belle sélection, car il y a très peu d'équipes qui peuvent se passer de joueurs comme Harit ou Ziyech et rester compétitives", explique Aliou Gokolo, qui n'oublie pas de citer aussi le Sénégal d'Aliou Cissé parmi les équipes capables de belels choses en janvier prochain.