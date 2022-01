CAN: L'Algérie qualifiée si...

Après un seul point glané lors des deux premiers matchs, l'Algérie, championne d'Afrique en titre, joue sa survie dans ces CAN face à la Côté d'Ivoire (coup d'envoi à 17h, match à suivre en direct commenté sur RMC Sport).

Dans une Coupe d'Afrique des nations à 24 équipes, où seules 8 équipes sont éliminées à la fin du premier tour, il faut parfois se livrer à des calculs d'apothicaire pour savoir si telle ou telle équipe est qualifiée au titre dees meilleurs troisièmes, car pour arriver à 16 qualifiés, les deux premiers des 6 poules sont qualifiés, mais aussi les 4 meilleurs troisièmes.

Victoire impérative

Mais pour les Algériens et les Ivoiriens, qui s'affrontent ce jeudi à 17h dans un match qui sent le soufre, les résultats de jeudi soir et la victoire de l'Egypte face au Soudan ont singulièrement éclairci la donne: L'Egypte ayant battu le Soudan, ces derniers avec 1 pont et les Comores (3 points) sont les troisièmes les moins bien lotis pour l'isntant, ce qui qualifie d'office la Côte d'Ivoire: Même si elle est battue par l'Algérie dans le choc de jeudi, la Côte d'Ivoire ne peut pas terminer au-delà de la troisième place de son groupe. Et avec 4 points, elle est sûre de finir parmi les quatre meilleurs troisièmes.

Pour l'Algérie les données sont claires aussi: avec un seul point, les Fennecs doivent gagner face à la Côte d'ivoire, ce qui leur pemettra de ravir la deuxième place du groupe et donc de se qualifier. En cas de défaite ou de nul, l'Algérie sera 3e avec au mieux 2 points et ce seront les Comores qui pourraient être qualifiés en huitième.

Reste bien sûr l'incertitude de la Tunisie, actuellement 3e du groupe F avec trois points et une différence de buts de +3, est presque qualifiée. Même diminuée par 12 absences en raison du Covid, dont celle de son leader Wahbi Khazri, il lui faudrait perdre par cinq buts d'écart contre la Gambie, jeudi, pour terminer derrière les Comores.