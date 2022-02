CAN 2022: l'Egypte voudrait repousser la finale face au Sénégal à lundi

Après la qualification de l'Egypte pour la finale de la CAN, jeudi, aux dépens du Cameroun, l'entraîneur adjoint des Pharaons Diaa al-Sayed a demandé à ce que le choc face au Sénégal se dispute lundi, et non dimanche.

"Je demande à la CAF que la finale soit jouée lundi", a lancé l'entraîneur adjoint de l'Égypte Diaa al-Sayed après la qualification contre le Cameroun, jeudi, car le Sénégal, son adversaire, bénéficie d'un jour de récupération supplémentaire. "Il y a une journée de récupération de plus pour le Sénégal, je souhaite que, comme on a avancé le match pour le 3e place (de dimanche à samedi, NDLR), on joue lundi", a précisé le technicien, remplaçant en conférence de presse le sélectionneur Carlos Queiroz, exclu pendant le match.

Les deux demies s'étaient jouées le même jour en 2019

Le Sénégal s'est qualifié mercredi contre le Burkina Faso (3-1) et l'Égypte a éliminé jeudi le Cameroun (0-0, 3 t.a.b. à 1). En 2019 les deux demi-finales de la CAN avaient été jouées le même jour. En 2017 l'Égypte a bénéficié d'un jour de récupération de plus que le Cameroun mais a perdu la finale (2-1). Cette année l'Egypte a disputée trois prolongations d'affilée pour se qualifier en finale.