CAN 2022: la presse appelle à la remobilisation après le fiasco algérien

Eliminés sans gloire de la CAN, les champions d'Afrique en titre doivent se remobiliser pour les barrages qualificatifs pour la Coupe du monde, dont le tirage aura lieu samedi.

"Défaite logique", "chute des rois", les médias sportifs algériens n'ont pas été tendres avec l'équipe nationale de football après son échec en Coupe d'Afrique des nations tout en l'appelant à "se remobiliser", à l'instar du président Tebboune.

"Une lourde défaite logique qui vient clôturer une échappée camerounaise loupée", a commenté le site spécialisé DZfoot, estimant que l'Algérie, battue 3-1 jeudi en phase de groupe par la Côte d'Ivoire, "aura fini par sombrer face à des Éléphants en pleine maîtrise".

Barrages en vue

"Il faudra désormais panser les plaies de cet échec pour ne pas louper la marche des barrages" de la Coupe du monde 2022 dont le tirage au sort a lieu samedi à Douala, a ajouté DZfoot.

La Gazette du Fennec, autre site consacré au football, a titré sur "la chute des rois" mais a aussi appelé l'équipe à "se remobiliser pour le dernier tour des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022", qui se tiendra au Qatar du 21 novembre au 18 décembre.

"Ne baissez pas les bras...Persévérez, croyez en vos capacités et allez au bout de vos ambitions...Nous vous assurons de notre soutien", a tweeté le président Abdelmadjid Tebboune, peu après l'élimination des "Fennecs", tenants du titre, par la Côte d'Ivoire (3-1).

"Une défaite sert, souvent, de leçon et constitue un motif qui catalyse l'enthousiasme et la volonté des personnes déterminées et ambitieuses de se surpasser et de faire ressortir le meilleur d'elles-mêmes", a ajouté le président algérien.

Arrivée invaincue au Cameroun, l'Algérie a poussé jusqu'à 35 matches sa série d'invincibilité avant de s'incliner deux fois.

Le ministre algérien de la Jeunesse et des Sport, Abderezag Sebgag, cité par l'agence algérienne APS, a également apporté son "soutien" à une équipe "qui a fait la joie et la fierté des Algériens" durant trois ans.

M. Sebgag a estimé que cette défaite "lourde" ne diminue en rien la "valeur" de cette équipe et que cette élimination "n'est nullement synonyme de fin de parcours".

Champions d'Afrique en 1990, les "Fennecs" avaient été éliminés au premier tour à la CAN suivante, en 1992 au Sénégal, avec déjà une défaite contre la Côte d'Ivoire (3-0), qui avait terminé championne d'Afrique.