CAN: la Tunisie cartonne contre la Mauritanie avec un festival de Khazri

Battue par le Mali en ouverture de la CAN (1-0), la Tunisie a parfaitement réagi ce dimanche face à la Mauritanie (4-0), emmenée par un Wahbi Khazri en feu.

Deux matchs, deux ambiances. Battue mercredi dernier par le Mali (1-0) et victime de l'une des erreurs d'arbitrage les plus dingues de la CAN, avec un coup de sifflet final donné (au moins) cinq minutes trop tôt, la Tunisie a parfaitement réagi ce dimanche dans le groupe F, en écrasant la Mauritanie (4-0). Notamment grâce à son capitaine Wahbi Khazri.

"Auteur" d'un penalty manqué lors du premier match, le Stéphanois a cette fois été beaucoup plus en réussite, avec un doublé et une passe décisive. "Je n'ai rien à prouver, le plus important c'est le collectif. On a fait une belle prestation aujourd'hui, on est content de prendre les trois points et de lancer enfin notre compétition", a-t-il glissé en récupérant son trophée d'homme du match.

La Tunisie reste troisième

Après l'ouverture du score de Mathlouthi dès la 4e minute de jeu (1-0), Khazri a profité d'un bon décalage d'Anis Ben Slimane pour creuser l'écart dans la foulée (2-0, 9e). Avant de conclure un superbe mouvement collectif à la 64e (3-0) et de servir Jaziri juste après pour le 4-0 (66e).

Malgré ce bon résultat, la Tunisie reste troisième du groupe F avec trois points, une unité derrière la Gambie et le Mali. Elle jouera sa qualification jeudi soir contre les Gambiens.