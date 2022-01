CAN 2022: Khazri a senti que l’arbitre de Tunisie-Mali "perdait le fil"

Wahbi Khazri, attaquant de la Tunisie, a ressenti un arbitre à la dérive à la fin du match Tunisie-Mali, mercredi, que l’officiel a arrêté à deux reprises avant le coup de sifflet final.

La Confédération africaine de football (CAF) a scellé jeudi soir le sort du match Tunisie-Mali (0-1). Celui-ci était au cœur d’une grosse polémique après les invraisemblables erreurs de l’arbitre qui a sifflé la fin du match avant la fin du temps réglementaire à deux reprises. Selon le président des arbitres de la compétition, l’officiel zambien, Janny Sikazwe, a été victime d’un coup de chaleur, sous 35 degrés et 65% d’humidité lors de la rencontre. Un coup de moins bien ressenti par Wahbi Khazri, attaquant tunisien, sur le terrain.

"Il n'était plus cohérent dans ses choix"

"Franchement oui, on en parlait entre joueurs de la sélection, a-t-il confié sur beIN Sports, jeudi. On a senti que l’arbitre perdait le fil du match. Il n'était plus cohérent dans ses choix et décisions. Il était très chaud. Nous aussi, on avait mal à la tête, on était fatigués par la chaleur, les Maliens pareil, mais ce n'est pas pour autant qu’on a voulu terminer le match avant la fin. Même l’idée de revenir pour reprendre le match 30 minutes plus tard alors que ça faisait 20 minutes que j’étais en train d’écrire une lettre… C’est très bizarre. Il y a eu beaucoup de décisions bizarres dans ce match.

Le joueur de Saint-Etienne - qui avait déposé une réserve technique (rejetée) - explique que les joueurs ne s’attendaient pas du tout à devoir reprendre pour disputer des arrêts de jeu. Les joueurs maliens étaient revenus sur la pelouse, pas les Tunisiens. "Certains étaient douchés, d’autres dans des bains froids parce qu’on joue tous les quatre jours, explique Khazri. Tout le monde était éparpillé et personne ne nous avait dit qu’on pouvait reprendre le match et encore moins à moi qui étais dans un bureau en train d’écrire une lettre avec un dirigeant de la Fédération et les commissaires du match. C’est compliqué de reprendre le match."

Celui-ci a donc été déclaré perdu pour la Tunisie qui comptait sur les arrêts de jeu pour égaliser alors que les Aigles évoluaient en supériorité numérique. Khazri avait, lui, manquer un penalty quelques minutes avant l’incroyable imbroglio de la fin de match.