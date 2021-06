CAN: le match Sierra Leone-Bénin encore reporté en raison de tests Covid

Le dernier match des éliminatoires de la CAN entre la Sierra Leone et le Bénin, prévu ce lundi en Guinée, a finalement été reporté d’un jour en raison d’un problème lié à des tests Covid. Six semaines après un premier report, déjà pour un souci similaire.

Cette rencontre va-t-elle pouvoir se jouer un jour? Alors que les éliminatoires de la CAN 2021 (du 9 janvier au 6 février 2022) sont terminés depuis fin mars, il reste toujours un match en retard à disputer dans le groupe L, entre la Sierra Leone et le Bénin. L’affiche aurait dû avoir lieu à huis clos ce lundi à Conakry (Guinée), mais elle a finalement été reportée d’une journée, en raison d’un souci lié aux tests Covid de la délégation sierra-léonaise. Peu avant le coup d’envoi, six joueurs et deux membres du staff des Écureuils ont été diagnostiqués positifs, selon la Confédération africaine de football. Mais ces résultats sont contestés par les dirigeants de la Sierra Leone.

Face à cet imbroglio, la CAF a décidé de reprogrammer le match ce mardi à 18h. Les personnes annoncées positives passeront ce lundi soir de nouveaux tests PCR, diligentés par une autre équipe médicale. Les résultats sont attendus dans la matinée de mardi, avant midi.

Le Bénin avait refusé de jouer en mars

Un couac de plus autour de cette rencontre décisive, qui avait été reportée une première fois le 30 mars. Déjà pour un problème de tests Covid. A l’époque, ce sont les Béninois qui avaient dénoncé le dépistage de cinq de leurs joueurs, annoncés positifs au dernier moment dans des circonstances douteuses. Les Écureuils avaient brandi leurs tests négatifs effectués juste avant leur voyage, en refusant de jouer. La CAF avait alors décidé de reporter le match au mois de juin.

Il s’agit d’une affiche décisive pour la dernière place qualificative pour la prochaine CAN. La Sierra Leone a besoin d'une victoire pour se qualifier, sinon c'est le Bénin qui se rendra en janvier prochain au Cameroun (du 9 janvier au 6 février).