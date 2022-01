CAN: plus de travail après 14h au Cameroun pour remplir les stades ? Douillet veut pareil pour Paris 2024

Pour permettre au public d'aller au stade durant la Coupe d'Afrique des nations 2022, le Cameroun a décidé de suspendre l'école et les activités professionnelles à partir de 14h. Une mesure que David Douillet aimerait que la France mette en place pour les JO de Paris 2024.

La polémique était telle que le Cameroun se devait de réagir. Pour en finir avec les tribunes désertes pendant la Coupe d’Afrique des nations, le Premier ministre camerounais a annoncé samedi une mesure forte. A partir de lundi et jusqu’à la fin du tournoi le 4 février, les élèves et fonctionnaires du pays auront leurs après-midi libérées pour aller voir les matchs. Selon ce nouveau décret, les activités scolaires et académiques se tiendront de 7h30 à 13h, et de 7h30 à 14h pour les activités professionnelles des fonctionnaires. Le Cameroun espère ainsi remplir ses stades qui sont loin de faire le plein depuis le début de la compétition.

Pour Douillet, il faut s'en inspirer pour Paris 2024

Il faut dire que les conditions imposées par la Confédération africaine de football sont très strictes. Pour assister aux rencontres, il faut présenter un cycle complet de vaccination et un test PCR négatif de moins de 72h ou antigénique de 2h. Or au Cameroun, la grande majorité de la population reste réfractaire au vaccin. Seuls 6% des plus de 18 ans sont vaccinés. Il y a aussi la question des prix. Avec des tarifs jugés parfois trop élevés. Mais pour les autorités camerounaises, suspendre l'école et les activités professionnelles l’après-midi doit être la solution pour retrouver des belles ambiances. Une mesure qui séduit David Douillet.

Le double champion olympique de judo (1996 et 2000) et ancien ministre des Sports (2011-2012) estime même qu’il faudrait s’en inspirer pour les Jeux olympiques de Paris dans deux ans. "Il faut absolument qu’on mette ça en place pour les JO 2024, a-t-il confié ce dimanche dans les Grandes Gueules du Sport sur RMC. Pourquoi on organise des grandes compétitions ? Devenir le centre du monde, c’est une chose. Mais la vraie finalité, c’est donner un coup de boost énorme à la culture du sport dans le pays du sport concerné, ouvrir les vannes à fond pour que les parents et les gamins prennent conscience que le sport peut être la colonne vertébrale d’une vie et qu’on peut avoir une vie géniale grâce à ça. Moi j’aurais fait la même chose." Le message est passé.

>> Les podcasts des Grandes Gueules du Sport