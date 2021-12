JO d'hiver 2022: Douillet pointe "l'hypocrisie" d'un boycott diplomatique à Pékin

Pour l'ex-judoka et ancien ministre David Douillet, qui s'est exprimé samedi dans les Grandes Gueules du Sport sur RMC, la France ne doit pas suivre les États-Unis qui ont décidé de faire un boycott diplomatique des Jeux olympiques d'hiver en Chine (4-20 février 2022).

Il craint un "retour de boomerang", et ne veut pas que la France tombe dans "l'hypocrisie" des États-Unis. L'ancien judoka David Douillet, qui fut ministre et secrétaire d'État sous la présidence de Nicolas Sarkozy, ne souhaite pas que Paris se joigne au boycott diplomatique des Jeux olympiques d'hiver de Pékin (4-20 février). Un mouvement lancé pour protester contre les violations des droits de la minorité ouïghoure en Chine.

"Il faut y aller justement pour continuer à affirmer cette position de lutter contre une mauvaise initiative d'un autre pays", a déclaré David Douillet, ce samedi dans Les Grandes Gueules du Sport sur RMC.

"Les États-Unis ne considèrent que leurs propres intérêts"

"On a eu le problème en 2008, toujours avec la Chine [pour les JO d'été à Pékin]. Un certain nombre d'athlètes s'étaient offusqués, et ils avaient plutôt raison. Ils avaient décidé de boycotter la cérémonie d'ouverture. Je n'ai eu de cesse de leure dire, parce que j'étais représentant de ces athlètes au comité olympique, d'aller justement sur place, d'avoir ce courage (...) pour montrer qu'on n'est pas d'accord", a-t-il développé.

L'ancien député des Yvelines fustige par ailleurs l'attitude de Washington dans cette affaire: "Les États-Unis sont d'une hypocrisie folle. Ils prennent cette occasion pour essayer de régler des comptes. C'est du billard à quinze bandes. (...) Ça ne les concerne qu'eux. Les États-Unis ne considèrent que leurs propres intérêts. (...) Le problème des Ouïghours aurait dû être traité depuis longtemps. Ce n'est pas une occasion sportive qui peut résoudre cela. C'est hypocrite d'utiliser le sport pour esayer de faire pression sur ces sujets".

"Un bout de liberté et de démocratie"

David Douillet estime que les Jeux apportent "un bout de liberté, de démocratie et d'oxygène" aux pays où les libertés sont bafouées. "Des organisations comme les JO sont en réalité des pieds de biche pour laisser entrer la liberté dans un pays, et j'espère que c'est ce qu'il se passera en Chine".

Les États-Unis ont été rejoints par le Canada, l'Australie et le Royaume-Uni, soit ses plus proches alliés, dans le boycott diplomatique de ces Jeux. Emmanuel Macron, en conférence de presse jeudi, a estimé que ce boycott serait une mesure "toute petite et symbolique". Le chef de l'État a ajouté: "Il faut être clair, soit on dit 'on fait un boycott complet, on n'envoie pas d'athlète', soit on dit 'on essaie de réengager les choses et d'avoir une oeuvre, une action utile comme toujours à l'international'".