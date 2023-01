CHAN 2023: les affiches des quarts sont connues, avec l’Algérie et le Sénégal toujours en lice

Le championnat d’Afrique des nations, qui a débuté le 13 janvier, a livré ses quarts de finale. Cette compétition internationale, qui met aux prises les sélections africaines composées uniquement de joueurs évoluant dans les championnats nationaux, est un rendez-vous important pour le développement des championnats africains, pour l’exposition des jeunes joueurs. Il est l’antichambre de la grande Coupe d’Afrique des Nations.

Cette édition de la CHAN, qui se déroule en Algérie, offre déjà de nombreuses surprises. De grandes nations sont déjà passées à la trappe à l’image du Cameroun ou de la République Démocratique du Congo. La Lybie, tenante du titre, a également dû plier bagage plus tôt que prévu. Les quarts, qui se dérouleront vendredi et samedi, restent néanmoins alléchants.

Les surprises Madagascar et Mozambique

L’Algérie affrontera vendredi, à 16h à domicile, la Côte d’Ivoire pour un match présenté comme une potentielle finale avant l’heure. Le quart entre le Sénégal et la Mauritanie constitue lui un derby inédit entre deux pays frontaliers. La Mauritanie sort enfin un peu de l’ombre après des années sombres sur le plan footballistique.

Samedi laissera place à un quart de finale avec deux grosses surprises à ce stade de la compétition. A Constantine, le Madagascar affrontera le Mozambique. Ces deux nations de l’Afrique de l’Est sont les dignes représentants de toute une région de l’Afrique où le football est en déliquescence. Madagascar, qui s’est offert le scalp du Ghana en phase de groupe, part favori mais le Mozambique, qui s’est qualifié derrière l’Algérie et devant l’Ethiopie et la Libye, montre un visage et un football rafraîchissant. La dernière affiche des quarts mettra au prise le Niger et le Ghana.