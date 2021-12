Fifa: Infantino pousse pour décaler la CAN à l’automne

Gianni Infantino, président de la Fifa, aimerait changer la programmation de la Coupe d’Afrique des nations. Si la réforme du calendrier passe, il milite pour qu’elle soit organisée en automne.

Gianni Infantino a longuement défendu son projet de Coupe du monde tous les deux ans, lundi après avoir présenté une étude de faisabilité, lundi lors du sommet pour le football mondial. Il fut donc beaucoup question de calendrier et des autres compétitions, qui seront impactées par un changement tant espéré par l’instance mondiale. Arsène Wenger, ambassadeur Fifa, avait présenté plusieurs idées de réforme en septembre dernier avec une phase de qualification en équipe nationale plus longue en octobre, et le reste de la saison en club jusqu’à l’été. L’espoir de la Fifa est de faire passer ce calendrier en 2023-2024.

"A l'automne plutôt qu'en janvier-février"

Et Gianni Infantino a déjà une idée derrière la tête pour la Coupe d’Afrique des nations: la programmer à une autre période que celle actuellement en vigueur (en janvier-février).

"Si nous pouvons rationaliser le calendrier afin de garantir qu'une CAN puisse être jouée dans le cadre d'une fenêtre internationale plus longue à l'automne plutôt qu'en janvier et février, je pense que nous aurons déjà réalisé quelque chose d'assez important pour qu’il y ait moins de perturbations pour de nombreuses ligues qui ont des joueurs de nationalités africaines dans leurs compétitions", a-t-il confié dans des propos rapportés par RFI.

La prochaine édition de la CAN est prévue du 9 janvier au 6 février prochains. Selon des informations des RMC Sport, une réflexion a été engagée la semaine dernière sur une possible annulation en raison de la pandémie du coronavirus. Infantino s’est d’ailleurs dit favorable au report ou l’annulation de la compétition en raison de la situation sanitaire, des doutes sur les infrastructures camerounaises et en raison d’un possible téléscopage avec la coupe du monde des clubs organisée… par la Fifa du 3 au 12 février aux Emirates arabes unis, rapporte France 24.