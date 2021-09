Coupe du monde et Euro tous les deux ans: à quoi ressemblerait le calendrier?

Arsène Wenger a détaillé les contours du nouveau calendrier international qu’il imagine mettre en place, avec la Fifa, en 2028 avec une grande compétition internationale chaque année (Coupe du monde, Euro…) et des qualifications raccourcies et regroupées en deux blocs.

Arsène Wenger veut aller vite. L’ancien manager d’Arsenal travaille depuis six mois sur l’établissement d’un nouveau calendrier international dans le cadre de ses fonctions de directeur du Développement du football mondial à la FIFA. Dans une interview à L’Equipe, il détaille son plan et aimerait qu’il soit validé dès le mois de décembre, pour une mise en place à partir de 2028. Celui-ci prévoit donc une Coupe du monde tous les deux ans, idem pour les championnats continentaux (Euro, Copa America, CAN…) avec une réduction de système de qualification regroupé en deux blocs de match en octobre et mars, contre cinq actuellement (septembre, octobre, novembre, mars et juin).

Le nouveau calendrier à partir de 2028

Le calendrier des Coupes du monde est bouclé jusqu’en 2026, édition organisée aux Etats-Unis, Canada et Mexique. Arsène Wenger souhaite donc mettre en place son plan dès le Mondial suivant en le programmant deux ans plus tard. Premier hic: l’UEFA, farouchement opposée au projet, prévient que l’Euro est déjà prévu cette année-là. "En 2028, c'est l'Euro, lance Aleksander Ceferin, président de la confédération européenne, dans L’Equipe. S'il y a une Coupe du monde en 2028, alors les équipes européennes ne la joueront pas." L’idée de Wenger est de déplacer les championnats continentaux dans les années impaires et de fixer là-aussi un rendez-vous tous les deux ans.

Il ne le dévoile pas mais dans l’idée, l’Euro 2028 pourrait être reculé d’un an (ou éventuellement avancé). En partant de cette idée, cela donnerait donc des qualifications pour le Mondial 2028 en octobre 2027, puis en mars 2028 (Wenger aimerait même un seul bloc de qualifications en octobre et rien en mars). "Les clubs auront les joueurs rien que pour eux pendant sept mois au minimum, se vante l'Alsacien. Ils ont tout à y gagner." Le Mondial aurait lieu en juin. Les qualifications pour l’Euro 2029 (de la Copa América et de la CAN) reprendraient alors en octobre 2028 et en mars 2029 avant la compétition en juin 2029 et ainsi de suite.

Le nouveau calendrier international imaginé par Wenger à partir de 2028

Octobre 2027-mars 2028: qualifications pour la Coupe du monde

Suppressions des trêves internationales en septembre et novembre

Juin 2028: Coupe du monde

Octobre 2028-mars 2029: qualifications pour l’Euro, la Copa America, la CAN…

Juin 2029: Euro, Copa America, CAN…

Octobre 2029-mars 2030: qualifications pour la Coupe du monde

Juin 2030: Coupe du monde

Octobre 2030-mars 2031: qualifications pour l’Euro, la Copa America, la CAN…

Juin 2031: Euro, Copa America, CAN…

Une saison-type d’un joueur international

Août-septembre: club

Octobre: matchs de qualifications avec son équipe nationale*

Novembre-février: club

Mars: matchs de qualifications avec son équipe nationale*

Avril-mai: club

Juin: Coupe du monde ou Euro/Copa America/CAN…

Juillet-août: cinq semaines de vacances

*Wenger imagine des qualifications avec des poules de quatre et six matchs par équipe, et donc peut-être une seule fenêtre en octobre