La Confédération africaine vote à l'unanimité pour la Coupe du monde tous les deux ans

Depuis plusieurs mois, le président de la FIFA Gianni Infantino prône une Coupe du monde tous les deux ans. Ce vendredi, la Confédération africaine de football a voté à l’unanimité en faveur de cette initiative.

La Conférence africaine de football a apporté ce vendredi son soutien à l’initiative de la Fifa d’organiser une Coupe du monde tous les deux ans. En votant à l’unanimité pour valider ce projet, la CAF est devenue la première confédération à l’approuver officiellement et publiquement.

Ces votes à l’unanimité interviennent à moins d’un mois d’un sommet virtuel convoqué par la Fifa, pour discuter le 20 décembre de cette proposition qui est peine à satisfaire tous les acteurs du foot, surtout en Europe. Entre les pertes estimées en milliards d’euros par un rapport commandé par l’UEFA, et des menaces d’actions venues de fédérations nordiques, les oppositions à ce projet sont nombreuses.

Infantino: "Ceux qui s’y opposent sont ceux qui dominent"

Dans la même journée, le président de la Fifa Gianni Infantino a vivement critiqué les positions des opposants à son projet: "Ceux qui s’y opposent sont ceux qui dominent (le football international). Ça arrive dans tous les secteurs : quand des réformes se profilent, ceux qui sont tout en haut refusent le changement parce qu’ils sont dominants. Ils ont donc peur qu’en cas de changement, leur leadership soit remis en cause".

Le dirigeant a une nouvelle fois assuré qu’une Coupe du monde tous les deux ans est la meilleure solution, pour permettre à toutes les nations de se mettre en valeur: "On ne peut pas fermer la porte, on doit donner de l’espoir (…) On doit offrir plus de possibilités au football africain de briller sur la scène internationale".