Coupe arabe: le retour triomphal des Fennecs en Algérie après leur titre

L’Algérie a remporté le premier titre de son histoire en Coupe arabe des nations. Les Fennecs sont arrivés dimanche soir à Alger et ont reçu un accueil incroyable de la part de milliers de fans pour célébrer leur sacre contre la Tunisie (2-0).

On préfère voir ce genre d’images. A Paris et Marseille, la victoire de l’Algérie en Coupe arabe a donné lieu à quelques débordements samedi soir. De l’autre côté de la Méditerranée, la liesse est toujours d’actualité avec le retour des joueurs à Alger ce dimanche.

Accueillis en héros dans la capitale par des milliers de fans, les protégés de Madjid Bougherra ont reçu un retour fabuleux de la part du peuple algérien après leur finale victorieuse contre les Aigles de Carthage (2-0).

Des heures de célébrations à Alger

Deux ans après le sacre des Fennecs de Djamel Belmadi à la CAN, la sélection algérienne a remporté son premier titre en Coupe arabe des nations. Même privée de ses meilleurs joueurs, la compétition se déroulant au Qatar en-dehors des fenêtres internationales de la Fifa, l’Algérie a signé un parcours mémorable en battant ses voisins marocains et tunisiens et en faisant chuter l’hôte qatarien.

Héroïque contre le Maroc puis encore buteur en demi-finale, Youcef Belaïli a été ovationné par la foule en fusion. Idem pour le meilleur joueur du tournoi et star de cette équipe maghrébine, Yacine Brahimi, ainsi que pour tout l’effectif juché sur un bus à impériale.

Les Fennecs de retour à Alger avec le trophée de la Coupe arabe © AFP

Si le véhicule a finalement réussi à avancer, les festivités ont duré pendant une grosse partie de la nuit au son des chants et à la lumière des nombreux fumigènes et feux d’artifice tirés en l’honneur des héros de tout un pays.

Favorite à sa propre succession lors de la prochaine Coupe d’Afrique des nations (du 9 janvier au 6 février 2022), l’Algérie pourrait à nouveau vivre d’incroyables moments de ferveur et de communion entre les supporters et les Fennecs. Bien loin des polémiques lancées par leurs détracteurs en France.