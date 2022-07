Les nommés pour le meilleur joueur africain de l’année

La Confédération africaine de football (CAF) a dévoilé la liste des dix nommés pour le titre du meilleur joueur africain de l’année. Sadio Mané, sacré champion d’Afrique avec le Sénégal, est le grand favori.

Qui succédera à Sadio Mané, dernier lauréat du meilleur joueur africain de l’année en 2019? Certainement lui-même. Le nouvel attaquant de Liverpool est le grand favori pour récolter ce trophée individuel, dont la liste des dix nommés a été dévoilée par la Confédération africaine de football (CAF), lundi. Le Sénégal, sacré champion d’Afrique en février dernier, est représenté par trois joueurs dont Mané, auteur d’une nouvelle saison remarquable avec Liverpool, finaliste de la Ligue des champions, deuxième de Premier League et vainqueur de la FA Cup et de la Coupe de la Ligue.

Edouard Mendy, gardien de Chelsea, et Kalidou Koulibaly, défenseur de Naples, accompagnent Mané dans la liste des nommés. Mohamed Salah, son ancien coéquipier à Liverpool, est le gros outsider pour ce titre honorifique, qui n'avait pas été attribué en 2020 et 2021 en raison du Covid. L’attaquant a inscrit 31 buts en 51 matchs cette saison et a participé à la finale de la CAN perdue par l’Egypte… face au Sénégal.

Deux joueurs de Ligue 1 dans le casting

Deux joueurs de Ligue 1 figurent parmi les nommés: l’attaquant camerounais de Lyon Karl Toko Ekambi et le défenseur marocain du PSG, Achraf Hakimi. Sébastien Haller, qui sort d’une grosse saison avec l’Ajax Amsterdam (34 buts, dont 11 en Ligue des champions) et fraichement transféré au Borussia Dortmund, est aussi passé par le championnat de France. Il est l’unique représentant ivoirien de la liste.

Riyad Mahrez (Algérie, Manchester City), Vincent Aboubakar (Cameroun, Al-Nassr) et Naby Keïta (Guinée, Liverpool) complètent le casting. Les capitaines et sélectionneurs des équipes nationales africaines, des membres de la commission technique de la CAF et certains médias votent pour élire le meilleur joueur africain. Le nom du vainqueur sera révélé lors de la cérémonie des CAF Awards le 21 juillet prochain à Rabat (Maroc)

Les dix nommés pour le titre du meilleur joueur africain de l’année

Riyad Mahrez (Algérie, Manchester City)

Karl Toko Ekambi (Cameroun, Lyon)

Vincent Aboubakar (Cameroun, Al-Nassr)

Sébastien Haller (Côte d’Ivoire, Ajax Amsterdam, puis Borussia Dortmund)

Mohamed Salah (Egypte, Liverpool)

Naby Keïta (Guinée, Liverpool)

Achraf Hakimi (Maroc, PSG)

Edouard Mendy (Sénégal, Chelsea)

Kalidou Koulibaly (Sénégal, Naples)

Sadio Mané (Sénégal, Liverpool puis Bayern Munich)