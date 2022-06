Mercato: comment le PSG a tenté de recruter Mané, selon son conseiller

Invité de l’After Foot ce dimanche soir, le conseiller de Sadio Mané, Bacary Cissé, a indiqué que le nouvel attaquant du Bayern Munich a bien été contacté par le PSG cette année. Lionel Messi aurait aussi voulu attirer l’international sénégalais au FC Barcelone en 2021.

Sadio Mané est un supporter assumé de l'OM, mais il était aussi une cible du PSG. Comme l'a raconté son conseiller Bacary Cissé ce dimanche soir au micro de l’After Foot sur RMC, l’attaquant sénégalais a suscité l’intérêt du club parisien cet été, avant sa signature au Bayern Munich.

Des contacts entre Leonardo et le clan Mané

"Oui, le PSG a bel et bien 'attaqué' Sadio, a déclaré Cissé. Leonardo a eu plusieurs contacts avec son agent allemand, ils se sont vus, ils ont discuté des tenants et aboutissants d’un éventuel transfert de Sadio au PSG, mais ça s’est arrêté là. Tout le monde sait que Leonardo était sur un siège éjectable, il fallait attendre..."

Bacary Cissé a fait une autre révélation: Sadio Mané aurait aussi pu évoluer avec Lionel Messi... dès la saison passée. Puisque selon lui, la Pulga avait donné son nom au moment de négocier une éventuelle prolongation au Barça. "L’année dernière, ça aurait pu le faire aussi avec le FC Barcelone, a poursuivi le conseiller. C’est Lionel Messi qui avait imposé Sadio Mané dans le deal quand il était question qu’il prolonge au Barça. Il avait donné deux noms: Sadio Mané et un défenseur central argentin". Finalement, l’attaquant catalan a quitté son club formateur libre de tout contrat, sans avoir pu voir débarquer le 4e du Ballon d’or 2019.

"Sadio fait partie des meilleurs salaires de la Bundesliga"

Enfin, Cissé a expliqué ce qui a poussé son joueur à s’engager en Bavière. "Le Bayern est un club qu’on ne présente plus, il a présenté un projet sportif alléchant que personne ne peut refuser, souffle-t-il. Après avoir fait six ans à Liverpool, c’est plus alléchant d’aller jouer au Bayern, on fait face à un nouveau challenge sportif. Il a tout gagné avec Liverpool, tous les jours il se réveillait en voyant les mêmes têtes (…) Et financièrement, tout est relatif, mais aujourd’hui oui, Sadio fait partie des meilleurs salaires de la Bundesliga".