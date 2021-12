Nantes: Kombouaré ne croit pas que les clubs retiendront les joueurs pour la CAN 2022

Les clubs européens ont menacé de ne pas libérer les joueurs africains pour la CAN 2022 devant avoir lieu entre janvier et février, en avançant un problème de protocole sanitaire. En conférence de presse, l’entraîneur de Nantes Antoine Kombouaré juge "impossible" de voir cette initiative se concrétiser.

La programmation de la Coupe d’Afrique des nations fait rarement les affaires des clubs européens. Et la tenue de la prochaine édition au Cameroun, alors que le contexte sanitaire global se dégrade, ne rend pas la tâche plus facile. Via l’Association européenne des clubs (ECA), les clubs européens ont menacé de ne pas envoyer leurs joueurs africains pour disputer la prochaine compétition.

Une manœuvre à laquelle ne croit pas Antoine Kombouaré. Devant la presse, l’entraîneur de Nantes juge que cette demande ne sera jamais acceptée: "C’est impossible, il faut m’expliquer comment ils font. Ce sont des dates FIFA. Je veux bien voir si en Premier League ils réussiront à retenir Salah et Mané. Après Jürgen Klopp me donnera la recette." Liverpool fait partie des clubs qui seront les plus impactés sportivement par le déroulement de la CAN.

"Pour moi, tous nos Africains vont à la CAN"

Comme les Reds, les Nantais devront se passer de plusieurs joueurs pendant cette période, notamment le Nigérian Moses Simon. Pour le technicien des Canaris, hors de question de s’imaginer pouvoir compter sur les internationaux au retour de la trêve hivernale: "Je ne veux pas me faire de fausse joie. Pour moi, tous nos Africains vont à la CAN. Je fais comme s’ils ne seront pas là à la reprise."

Les prochaines semaines diront si la Coupe d‘Afrique des nations aura lieu. D’autant que le Covid-19 touche de plus en plus de clubs, notamment en Angleterre, où certaines rencontres ont déjà été reportées.