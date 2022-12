Sénégal: Aliou Cissé confirmé à la tête des Lions de la Teranga jusqu’à la CAN 2024

Aliou Cissé, sèchement éliminé avec le Sénégal en 8e de finale de la Coupe du monde 2022 par l’Angleterre (3-0), va rester le sélectionneur des Lions de la Teranga jusqu’à la CAN 2024, a annoncé le président de la Fédération sénégalaise de football.

Aliou Cissé va bel et bien poursuivre son aventure à la tête de la sélection sénégalaise. Le coach de 46 ans, à la tête des Lions de la Teranga depuis 2015, va rester en poste jusqu’à la Coupe d’Afrique des Nations 2024, qui aura lieu en Côte d’Ivoire.

"Aliou Cissé reste en poste, a annoncé Augustin Senghor, président de la Fédération sénégalaise de football, ce lundi. Nous sommes dans un projet. Et celui-ci prévoit que le sélectionneur national amènera l’équipe pour défendre notre titre continental lors de la CAN en Côte d’Ivoire."

Champion d'Afrique 2022

En début d'année, Aliou Cissé, ancien international sénégalais (37 sélections), est parvenu à emmener les Lions de la Teranga sur le toit de l’Afrique. Lors de la CAN 2022 organisée au Cameroun, Sadio Mané et ses coéquipiers avaient battu l’Egypte en finale pour remporter le premier titre continental de leur histoire.

Au cours du Mondial qatari, les Sénégalais ont terminé deuxième de leur groupe avec six points, juste derrière les Pays-Bas mais devant l’Equateur et le Qatar. En 8e de finale, ils sont cependant tombés de haut en s’inclinant sèchement contre l’Angleterre (3-0). En 83 matchs sur le banc sénégalais, Aliou Cissé affiche un bilan de 53 victoires, 18 nuls et 12 défaites.