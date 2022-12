Coupe du monde 2022: quand la révélation du Sénégal, Iliman Ndiaye, déclarait sa flamme à l'OM

Très en vue lors du Mondial, Iliman Ndiaye pourrait ne pas rester très longtemps à Sheffield United. Il y a quelques mois, le milieu offensif sénégalais clamait son amour... pour l'OM.

Du feu dans les jambes, de l'audace et une capacité à faire danser les défenses. Du haut de ses 22 ans, Iliman Ndiaye a su profiter de la Coupe du monde pour marquer les esprits et se révéler aux yeux du grand public.

Resté sur le banc lors du premier match du Sénégal (défaite 2-0 face aux Pays-Bas), il s’est fait remarquer en signant une entrée tranchante avec à la clé une passe décisive pour Bamba Dieng contre le Qatar (3-1), ce qui lui a permis de gagner sa place dans le onze d'Aliou Cissé.

Il aimerait devenir "une légende" de l'OM

Encore en vue face à l’Equateur (2-1), il a logiquement eu plus de mal en huitièmes de finale, lorsque les Anglais sont venus mettre fin au rêve des Lions de la Téranga (3-0). Mais le jeune dribbleur de Sheffield United restera l’une des révélations de ce Mondial.

Et après de telles performances, il ne serait pas étonnant de voir le meilleur buteur de Championship passer un nouveau cap dans sa carrière. Des écuries de Premier League pourraient notamment faire les yeux doux dès cet hiver à ce fan de… Marseille.

Dans une interview accordée en janvier à Oh My Goal, le milieu offensif s’était confié à ce sujet : "Je suis un fan de l’OM. C'est un de mes premiers rêves ça. Repartir là-bas, exploser et même pouvoir être une légende. Je fais que d'y penser et je vais continuer à bosser."

Entre 2010 et 2014, Iliman Ndiaye était passé par le centre de formation de l'OM, avant de repartir au Sénégal. Revenu en Europe en 2016, via l'Angleterre, il a passé plusieurs essais et essuyé autant de refus avant de débarquer du côté de Boreham Wood, au nord de Londres. C'est ensuite Sheffield qui l'a repéré en 2019.