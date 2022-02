Sénégal: Mané encense son sélectionneur Aliou Cissé, très critiqué avant la CAN

Pour Sadio Mané, la qualification du Sénégal pour la finale de la Coupe d'Afrique des nations doit beaucoup au travail accompli depuis 2015 par Aliou Cissé. Le sélectionneur des Lions de la Teranga était attendu au tournant durant ce tournoi.

Un titre de champion d’Angleterre, une Ligue des champions, une Coupe du monde des clubs ou encore une Supercoupe de l’UEFA. Beaucoup de joueurs signeraient pour avoir le palmarès de Sadio Mané. Mais l’ancien Messin est loin d’être rassasié. Il en veut encore plus. A 29 ans, il sait qu’il a une chance unique d’écrire l’histoire de son pays en remportant dimanche la Coupe d’Afrique des nations (contre l'Egypte ou le Cameroun).

Depuis sa première participation à ce tournoi, en 1965, le Sénégal ne l’a jamais gagnée, malgré deux finales perdues de justesse, en 2002 et en 2019. Mané était sur le terrain il y a deux ans et demi lors de la défaite contre l’Algérie (1-0). En 2017, il avait manqué un tir au but en quarts de finale contre le Cameroun (0-0, 5-4 tab). Deux désillusions de trop pour la star de Liverpool, qui ne veut surtout pas revivre une telle déconvenue.

"Il n’abandonne jamais"

A ses yeux, un titre permettrait également de récompenser le boulot accompli par son sélectionneur Aliou Cissé. "Je crois que cet homme le mérite parce qu'il est l'entraîneur le plus critiqué que je n’ai jamais vu de ma vie, mais il n’abandonne jamais, a commenté Mané auprès de la BBC. Il se fait confiance et il fait confiance au groupe. Il y a des critiques à l'extérieur, mais ici, il fait son travail. Nous aimerions gagner pour notre pays et pour lui car il le mérite après tout ce qu'il a traversé en tant que joueur et maintenant en tant qu'entraîneur. (...) Nous devons gagner."

En poste depuis 2015, Aliou Cissé était attendu au tournant avant cette CAN. Atteindre la finale était presque une obligation au vu du groupe à sa disposition. A lui maintenant de trouver la clé pour triompher dimanche. Et ainsi prendre sa revanche sur sa propre histoire, lui qui avait raté son tir au but lors de la finale de la CAN perdue en 2002 face au Cameroun (0-0, 3-2 tab).