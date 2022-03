Leipzig: auteur d'un doublé, Nkunku affole les compteurs et dépasse Mbappé cette saison

Christopher Nkunku s'est offert un doublé ce mercredi soir dans la large victoire de Leipzig contre Hanovre en quart de finale de Coupe d'Allemagne. Avec 25 buts toutes compétitions confondues, l'ancien Parisien est le deuxième meilleur buteur français depuis le début de la saison, juste derrière Karim Benzema et devant Kylian Mbappé.

Christopher Nkunku une nouvelle fois décisif. Avec un doublé de son attaquant français pour ouvrir le feu, le RB Leipzig s'est qualifié facilement mercredi pour les demi-finales de la Coupe d'Allemagne en s'imposant 4-0 à Hanovre (D2). En l'absence du Bayern, de Dortmund et de Leverkusen, les trois premiers de la Bundesliga déjà éliminés, le RB fait désormais figure de favori dans l'épreuve et peut viser le tout premier titre majeur de son histoire.

Nkunku a marqué ses 10e et 11e buts (17e et 22e minutes) toutes compétitions confondues depuis le 1er janvier, comme il avait marqué quasiment tous les autres: lancé dans l'axe en profondeur, il prend les défenseurs de vitesse et s'en va battre le gardien en duel.

Mieux que Kylian Mbappé

Depuis le début de la saison, l'ancien Parisien affiche des statistiques affolantes. Avec 25 buts toutes compétitions confondues, il est tout simplement le deuxième meilleur buteur français en club, derrière Karim Benzema (26) et devant Kylian Mbappé (24).

Les deux autres buts de Leipzig face à Hanovre ont été marqués par Konrad Laimer (67e) et Andre Silva (73e). Dans l'autre match du début de soirée, le Hambourg SV (D2) a validé son ticket pour les demi-finales en battant Karlsruhe (D2) aux tirs au but (2-2, 3 tab à 2). Mardi, l'Union Berlin s'était qualifiée en battant St Pauli 2-1. Le dernier quart oppose Bochum et Fribourg, deux pensionnaires de Bundesliga (à partir de 20h30).