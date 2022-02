Mercato: Leipzig ne compte pas lâcher Nkunku l’été prochain

Auteur d’une saison étincelante en Allemagne, Christopher Nkunku est surveillé par de nombreux clubs européens. Mais Leipzig n’a pas l’intention de laisser filer son milieu de terrain français lors du prochain mercato.

Il s’est fait un nom outre-Rhin. Et même bien au-delà. Pour sa troisième saison en Allemagne, Christopher Nkunku est en train de marquer les esprits. En 30 apparitions, le milieu de terrain de Leipzig a inscrit 18 buts et délivré 13 passes décisives (toutes compétitions confondues). Des stats impressionnantes, à l’image de ses 7 réalisations en 6 rencontres de Ligue des champions. Recruté à l’été 2019, pour 13 millions d’euros, l’ancien joueur du PSG a franchi un cap ces derniers mois. Et son explosion n’échappe évidemment pas à la concurrence. Plusieurs clubs le suivent de près alors que son contrat court jusqu’en 2024. Arsenal, la Juventus ou le Real Madrid auraient un œil attentif à sa situation.

Mais Leipzig n’a pas l’intention de laisser filer son dynamiteur de 24 ans. Son directeur général, Olivier Mintzlaff, l’a fait savoir dans une interview accordée à Sky Deutschland. En fermant clairement la porte. "Nkunku jouera avec nous la saison prochaine car c’est un joueur très important. Dans le football, rien n’est jamais certain. Mais c’est notre plan", a-t-il expliqué dans des propos rapportés par le Daily Mail.

"Nous voulons renforcer l'équipe plutôt que de l'affaiblir"

Idem pour Dani Olmo, le milieu de terrain espagnol (23 ans), et André Silva, l’attaquant portugais (26 ans), également convoités. Tout comme Nkunku, Leipzig compte sur eux dans le futur. "Ces joueurs sont des piliers, très importants pour nous, a rappelé Mintzlaff. Ils peuvent et doivent continuer à se développer avec nous. Nous débuterons la prochaine saison avec eux." Avant de préciser: "Il n’y a pas beaucoup de joueurs qui pourront nous quitter durant l’été. Nous voulons renforcer l’équipe plutôt que de l’affaiblir."

Éliminé de la Ligue des champions, Leipzig s’apprête à affronter la Real Sociedad en barrages de la Ligue Europa (17 et 24 février, sur RMC Sport). En attendant, le club occupe la 7e place de Bundesliga, à 21 points du Bayern Munich. De quoi pousser Nkunku à s’interroger sur son avenir? "Leipzig est une grande équipe. Ce n'est plus un tremplin, a-t-il récemment déclaré dans L’Équipe. Il y a deux ans, nous étions en demi-finale de la Ligue des champions (défaite 3-0 face au PSG, ndlr). Il y a beaucoup de matchs à venir avant cet été. Ce serait un manque de respect envers le club de penser à ça. A la fin de la saison, on se réunira avec le club, mon agent, mes proches, pour prendre une décision".