Annecy-Toulouse: joueur de Lens, Thomasson sera à fond pour Annecy... car il a des parts dans le club

Joueur professionnel au RC Lens, Adrien Thomasson ne ratera pas la demi-finale de Coupe de France entre Annecy et Toulouse ce jeudi. Si le club nordiste a été éliminé au tour précédent, le milieu offensif possède la particularité de figurer parmi les actionnaires de l’équipe haut-savoyarde et suit leurs matchs avec attention.

Surprise du dernier carré de la Coupe de France, Annecy espère prolonger l'aventure et éliminer Toulouse ce jeudi à domicile. Au terme d'une belle saison, marquée par le possible maintien en Ligue 2, le club haut-savoyard rêve de jouer la première finale de son histoire au Stade de France le 29 avril prochain. Pour se rapprocher d'un premier trophée, les protégés de Laurent Guyot devront venir à bout d'un Téfécé qui risque de lutter jusqu'au bout pour se maintenir en Ligue 1.

Mais au-delà du soutien de leurs fans massés dans les tribunes du Parc des Sports, les joueurs d'Annecy compteront aussi sur celui du Lensois Adrien Thomasson. Et pour cause, le milieu offensif originaire de Savoie a joué trois saisons au club chez les jeunes et y est même devenu actionnaire depuis quelques années.

"En étant transparent, je suis dans le club en fait. Comment dire… je vais m’expliquer. En fait cela fait quelques années que j’investis un peu dans le club, a indiqué le milieu des Sang et Or ce mercredi face à la presse. C’est vrai que de les voir, déjà, à un niveau professionnel en Ligue 2, c’est une franche réussite. Et en plus de cela, le parcours en Coupe de France c’est exceptionnel. Donc bien évidemment que je vais les suivre jeudi soir."

Thomasson n'a pas raté un match d'Annecy cette saison

Arrivé à Lens lors du mercato hivernal, en provenance dee Strasbourg, Adrien Thomasson a souhaité s'engager dans le projet annéciens depuis quelques temps. Sur le papier, il n'y a pas de problème au fait d'être sous contrat au RC Lens et co-actionnaire d'Annecy...tant que les deux clubs ne jouent pas dans le même championnat. Et si les Lensois avaient affronté l'équipe haut-savoyarde en Coupe de France, Adrien Thomasson n'aurait pas fait dans le sentimental.

"J’ai des parts, tout simplement. J’ai des petites parts dans le club. Après cela reste… je suis cela de loin donc je ne suis pas vraiment impliqué au quotidien, a encore précisé le joueur de 29 ans à deux jours du match entre Lens et Strasbourg en L1. Par exemple si on avait joué contre eux, j’aurais voulu les battre. Ce n’est pas un souci. C’est vrai que je les suis attentivement tout au long de la saison. Je ne sais pas si j’ai raté un de leurs matchs cette année, comme les années précédentes d’ailleurs, et c’est plus facile de les suivre puisqu’ils sont sur un diffuseur assez connu. Voilà, j’ai un titre bien défini."

Thomasson: "J’ai beaucoup d’attaches dans le club"

Mais malgré son envie de battre Annecy, s'il venait à croiser leur route avec Lens, Adrien Thomasson a également partagé sa joie de voir cette équipe vivre une si belle aventure en Coupe de France. Après ses trois saisons au FC Annecy, le milieu offensif



"C’est plein de choses cumulées, c’est un retour des choses. Après je conserve, j’ai beaucoup d’attaches dans le club. Pour moi c’était quelque chose de normal d’investir auprès d’eux, a aussi noté celui qui n'a ps manqué un match de Lens depuis son transfert en janvier. Après je l’ai fait quand le club était en National 2 donc j’ai aussi eu de la chance que le club évolue. Je suis très content pour eux. Je connais énormément de personnes qui s’investissent pour la réussite du club et pour moi c’est une fierté de voir ce club-là réussir."

Et en cas de qualification d'Annecy pour la finale de la Coupe de France, Adrien Thomasson sera peut-être même tenté d'aller encourager son club depuis les tribunes du Stade de France.