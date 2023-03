OM-Annecy: "Impossible que je me fasse éliminer au Vélodrome", Bosetti en remet une couche

Lors d’une interview accordée ce dimanche à BeIN Sports, Alexy Bosetti est revenu sur la victoire d’Annecy (Ligue 2) sur la pelouse de l’OM, il y a quatre jours, en quart de finale de la Coupe de France (2-2, 6 tab à 7). Et l’attaquant du club haut-savoyard en a profité pour chambrer à nouveau les Marseillais.

Entre Alexy Bosetti et l’OM, la rivalité ne date pas d’aujourd’hui. L’attaquant de 29 ans s’est souvent chauffé avec les Marseillais lorsqu’il évoluait à l’OGC Nice, dans sa ville natale. Autant dire qu’il s’est régalé lors de la victoire d’Annecy (Ligue 2) sur la pelouse de l’OM, mercredi, en quart de finale de la Coupe de France (2-2, 6 tab à 7). Lors d’une interview accordée ce dimanche à beIN Sports, le joueur d’1,72m est revenu sur le succès inattendu du club haut-savoyard, qu’il a rejoint l’été dernier.

"Je ne me fais pas éliminé au Vélodrome. Impossible que je me fasse éliminer au Vélodrome", s’est amusé Bosetti, avant d’admettre avec le sourire: "J’avais peur qu’ils fassent un gros match, qu’on se fasse éliminer et que je me prenne la misère derrière. J’avais dit à mes coéquipiers: ‘Si vous ne le faites pas pour vous, faites-le au moins pour moi’."

"On leur a un peu gâché la saison"

"C’est énorme. Se qualifier au Vélodrome, c’est un truc de fou, savoure celui qui est passé par El Paso et Oklahoma City aux États-Unis. Je pense qu’on leur a un peu gâché la saison. Ils venaient de perdre contre Paris donc ils étaient distancés pour la course au titre. Nous, on avait en tête qu’ils n’ont pas gagné de Coupe de France depuis 1989. Ça commence à faire beaucoup. En ayant éliminé Paris, ils s’étaient peut-être vus aller gagner cette Coupe de France. Et nous on arrivait un peu comme ça. C’était une grosse surprise pour eux et pour beaucoup de supporters marseillais, qui ne se voyaient pas du tout sortir face à Annecy."

Après la rencontre, Bosetti et ses coéquipiers ont savouré leur performance en imitant Kylian Mbappé dans le vestiaire. "Ça c’est une journée de boulot", s’était réjoui l’attaquant du PSG, auteur d’un doublé au Vélodrome quelques jours plus tôt en Ligue 1 (0-3). "On avait vu que Mbappé avait fait une petite vidéo comme ça et on s’était dit qu’on allait faire pareil si on gagne, glisse Alexy Bosetti. On a gagné, c’était le plus important. Après, c’était la fête, c’était dur de redescendre. Pour tout le club".