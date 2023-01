Châteauroux-PSG: "Il a fallu recadrer tout le monde", Galtier a haussé le ton à la mi-temps

Malmené, le PSG a dominé sans convaincre Châteauroux (3-1), vendredi, en 32es de finale de la Coupe de France. Face au 14e de National, Christophe Galtier a été déçu par le visage affiché par son équipe une bonne partie de la première mi-temps.

Une qualification sans les stars et sans briller. Privé de Kylian Mbappé, Achraf Hakimi, Gianluigi Donnarumma (repos), Lionel Messi (récupération), Neymar (reprise), Presnel Kimpembe, Nuno Mendes, Renato Sanches (blessés) et Marco Verratti (suspendu), le PSG a souffert pour venir à bout de Châteauroux (3-1), vendredi, en 32es de finale de la Coupe de France. Malmené par le 14e de National, le club de la capitale avait pourtant bien démarré en ouvrant le score dès la 13e minute de jeu grâce à Hugo Ekitike.

Une équipe "coupée en deux"

Mais après quelques alertes, Natanaël Ntolla a tout relancé en trompant Keylor Navas sur un tir dévié par El Chadaille Bitshiabu (38e). Paris a alors dû attendre la fin de match pour reprendre les devants avec Carlos Soler (78e), par ailleurs très décevant, avant de tuer tout suspense sur une belle frappe croisée de Juan Bernat (90e+1). "L’entame de match était conforme à ce que j’attendais, c’était important d’ouvrir le score. Et puis après, patatras. Mon équipe s’est retrouvée coupée en deux, ça a donné beaucoup d’espoir pour Châteauroux, qui a très bien joué", a réagi Christophe Galtier en conférence de presse.

Le coach parisien a même dû hausser le ton dans le vestiaire pour secouer son équipe. "On s’est retrouvé à défendre en bloc bas, en concédant des situations. Est-ce qu’on a cru que les choses allaient être faciles après avoir marqué ? Peut-être. Mais il a fallu vite recadrer tout le monde à la pause pour retrouver un bloc équipe, et défendre en avançant. Dans ce sens-là, je suis satisfait de la seconde période." Il a aussi distribué des bons points aux jeunes alignés du côté de Gaston-Petit.

"J'ai bien aimé Ismaël (Gharbi) dans le jeu. Warren (Zaïre-Emery) a été d'un bon niveau. El Chadaille (Bitshiabu) a été malheureux (sur le but encaissé, ndlr). Je m'attendais à une situation complexe avec les absences de beaucoup de joueurs et les états de forme différents. On va voir ceux qu'on va récupérer pour Angers (mercredi). Les équipes qui ont eu beaucoup de joueurs à la Coupe du monde ont du mal à redémarrer en début d'année. Il va vite falloir que l'on se recentre sur les objectifs."