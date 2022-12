PSG: Ekitike raconte ce que lui a dit Galtier pour le rebooster

Peu utilisé par Christophe Galtier en début de saison, Hugo Ekitike a pu ressentir une certaine frustration, avant d'être rassuré par le discours de son entraîneur, comme il l'a confié à Canal+.

Apprendre dans l’ombre. Se contenter d’un temps de jeu réduit. Et gérer cette frustration. Arrivé l’été dernier au PSG après une saison pleine de promesses au Stade de Reims (10 buts), Hugo Ekitike sait qu’il doit prendre son mal en patience. Confronté à une sacrée concurrence à son poste, le jeune attaquant (20 ans) est rarement titulaire.

>> PSG-Strasbourg EN DIRECT

Lors de ses premiers mois dans la capitale, il a même parfois passé plusieurs matchs sur le banc, sans entrer en jeu. Une situation compliquée qui avait pu créer une certaine incompréhension, ce qui avait poussé Christophe Galtier à s’entretenir avec lui pour lui expliquer ses choix et le pousser à ne pas lâcher.

Les bons conseils de Mbappé

Dans un entretien accordé à Canal+, avant PSG-Strasbourg ce mercredi, Ekitike s’est confié sur ces échanges avec son entraîneur : "Ce n’était pas un discours pour me dire : « Tu ne travailles pas. » C’était plus pour me dire que quand un joueur ne joue pas, pour lui l’entraînement est comme un match. A ce moment-là, je devais prendre les entraînements pour plus travailler. C’est le message qu’il a voulu faire passer. Ça fait aussi partie de la vie du footballeur."

"Quand tu ne joues et que tu ne comprends pas, tu peux parfois être un peu frustré. Ça fait partie d’une carrière. Des joueurs m’ont aussi donné des conseils. Kylian (Mbappé) me parle tout le temps. Il était beaucoup sur mon dos à cette période, c’était pour me pousser à faire mieux, ça passe par du chambrage mais je sais ce qu’il cherchait à faire", a-t-il ajouté.

Auteur de son premier but sous ses nouvelles couleurs avant la pause liée à la Coupe du monde, contre Auxerre (5-0), Ekitike a été aligné d’entrée par Galtier pour affronter Strasbourg au Parc des Princes.