Coupe de France (7e tour): un match interrompu en Bretagne après de graves incidents

La rencontre ce samedi du septième tour de Coupe de France entre le club breton de Plédran et l'équipe mahoraise des Jumeaux M’Zoisia, a été interrompue en seconde période pendant plus de 30 minutes. En cause: une bagarre a éclaté dans les tribunes entre les supporters des deux équipes. La police a interpellé huit individus alors que deux personnes ont été blessées.

La fête a été gâchée en Bretagne ce samedi lors d'un match du septième tour de la Coupe de France, qui se déroule ce week-end en marge de la trêve internationale. Selon des informations de Ouest-France et du Télégramme, de graves incidents se sont produits lors d'une rencontre entre le club breton de Plédran et l’équipe mahoraise des Jumeaux M’Zoisia.

Le petit poucet breton s'est installé, le temps du match, au stade Fred-Aubert de Saint-Brieuc, la commune de Plédran n'étant située qu'à dix kilomètres de là. L'affiche a été délocalisée pour que les supporters puissent se rendre en sécurité à ce match de Coupe de France. Mais après l'ouverture du score à la 20e minute du club de Mayotte, une personne a tenté de se rendre sur la pelouse, en escaladant le grillage.

Huit interpellations et deux blessés

D'après le récit du quotidien, l'individu a été repoussé par le service de sécurité mais s'en est pris ensuite aux agents. Le speaker a effectué un premier rappel à l'ordre à la pause mais les supporters mahorais sont venus "chambrer" le parcage local en seconde période, vers la 70e minute. La situation s'est envenimée ensuite avec des bagarres qui ont éclaté, provoquant des mouvements de panique.

Une jeune femme a été victime d'un malaise pendant ces incidents. Prise en charge par la sécurité civile, elle a été transportée à l'hôpital. La partie a été interrompue pendant plus de 30 minutes après ces scènes de violence dans les tribunes. Le Télégramme rapporte qu'une personne a été maîtrisée par le service d'ordre et deux autres personnes ont été blessés.

Stéphane Briend, le maire de Plédran, a indiqué que huit personnes ont été interpellées en marge de la rencontre. "Le match se déroulait normalement, l'ambiance dans le stade était vraiment festive, a raconté l'élu breton à Ouest France. Mais quelques individus parmi les 500 vrais supporters ont tout gâché. Nous sommes effondrés."

Le match a finalement repris avec la victoire des Jumeaux M'Zoisia (5-1). Néanmoins, le climat de tension était encore présent et la police nationale a été dans l'obligation d'intervenir alors que d'autres bagarres éclataient à la sortie du stade.