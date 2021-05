Coupe de France: après de longs mois de chambrage, Delort et Neymar posent ensemble

Voilà de longs mois, depuis décembre 2019, que Neymar et Andy Delort se chambrent à chacune de leurs retrouvailles lors de rencontres entre le PSG et Montpellier. Cette fois, les deux hommes ont échangé leur maillot après la demi-finale de Coupe de France mercredi et pris la pose ensemble. Sans rancune.

En décembre 2019, Andy Delort et Neymar avaient connu un échange musclé lors d'une rencontre de Ligue 1 entre le PSG et Montpellier, remportée par les Parisiens (3-2). "Respecte tout le monde", avait lancé l'international algérien au Brésilien, qui avait répondu d'un "Fuck you" en repartant en direction des vestiaires.

"Se chambrer est un jeu"

Depuis,les deux hommes se sont cherchés à plusieurs reprises. Après une nouvelle victoire en février 2020, Neymar avait envoyé un "bisou à son ami" Andy Delort, s'affichant tout sourire avec Leandro Paredes. Chambreur et beau joueur, le joueur de Montpellier ne s'était pas offusqué et en avait même rigolé.

"Personne n'a parlé de la réconciliation? On en parle ou pas?", a lâché cette fois ce jeudi sur Twitter Andy Delort, en référence à Neymar, au lendemain de la victoire du PSG face à Montpellier (2-2, 6 à 5 ap t.a.b), en demi-finale de Coupe de France. Les deux joueurs ont posé ensemble dans les vestiaires, échangeant leur maillot. "Comprenez une chose, se chambrer est un jeu, lance Delort sur son compte Twitter. Bon, Paredes n'est pas sur la photo mais lui aussi, on a signé un contrat de réconciliation."

Les relations entre Andy Delort et Leandro Paredes semblaient un peu moins cordiables. L'attaquant de Montpellier n'a pas hésité par le passé à dénoncer l'attitude du milieu argentin sur les terrains. En août dernier, Delort parlait de ses "deux copains parisiens", à savoir "Neymar et son garde du corps Paredes". Ce mercredi à la Mosson, ils sont devenus copains pour longtemps.