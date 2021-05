Montpellier-PSG: Neymar s’énerve contre l’arbitre qui pourrait l'avoir privé de finale

Averti à la fin de la demi-finale de la Coupe de France face à Montpellier mercredi à la Mosson, l’attaquant du PSG Neymar s’en est pris à l’arbitre sur les réseaux sociaux, lui reprochant de le priver de finale. Sauf que le Brésilien pourrait purger son match de suspension (s'il y a match de suspension) après le 19 mai…

Même quand Neymar ne reste qu’une poignée de minutes sur la pelouse, il trouve le moyen de faire parler de lui. Mercredi à la Mosson lors de la demi-finale de la Coupe de France entre Montpellier et le PSG (2-2, 5 t.a.b. à 6), le Brésilien était remplaçant au coup d’envoi. "J'ai laissé Neymar sur le banc parce qu'il a eu un peu de fièvre, un refroidissement, il n'était pas en condition de débuter le match", a expliqué Mauricio Pochetttino.

Entrée en jeu en fin de rencontre, la star brésilienne s’est vite fait remarquer pour une faute sur Savanier sanctionnée par un carton jaune. Un avertissement qui n’a pas plu du tout à Neymar, lequel s’est fendu d’un message contre l’arbitre Jérémie Pignard sur les réseaux sociaux.

Montpellier-PSG : Neymar s’énerve contre l’arbitre © Instagram.com/neymarjr

Et si Neymar se trompait ?

"Je joue cinq minutes, je fais une faute et je prends déjà un carton jaune sans réfléchir. Merci de m’avoir privé de finale" a taclé Neymar sur Instagram. Sauf que le Brésilien se trompe peut-être en affirmant qu'il sera suspendu pour la finale de la Coupe de France dans une semaine face au vainqueur de l'autre demie Rumilly-Monaco.

"Ney" est effectivement sous la menace d’un match de suspension depuis son sursis consécutif à son expulsion contre Lille. Sauf que cette sanction avait été donnée par la commission de discipline de la LFP et que la Coupe de France n'est pas organisée par la LFP mais la FFF. Et si le sursis devait tomber, tout dépendra de la date à laquelle la commission de discipline enregistrera son carton jaune. La commission de discipline de la FFF se réunit ce vendredi et une éventuelle sanction s'appliquerait pour la finale.