Montpellier-PSG: "Lille fera un très beau champion", le clin d’œil chambreur de Delort à Mbappé

Après l’élimination de Montpellier en demi-finale de la Coupe de France face au PSG (2-2, 6 t.a.b. 5), l’attaquant du MHSC Andy Delort a posté un message dans lequel il rebondit avec malice sur les propos de Kylian Mbappé sur le titre de champion de France et le duel à distance avec Lille.

La course au titre ne se passe pas seulement sur les terrains de Ligue 1. Sur les réseaux sociaux aussi, la bataille entre Lille, leader avec trois points d’avance sur son dauphin, le PSG, fait parler. Mercredi soir, après la qualification des Parisiens pour la finale de la Coupe de France aux dépens de Montpellier (2-2, 6 t.a.b. à 5), Kylian Mbappé, double buteur à la Mosson, s’est exprimé sur ce duel à distance. En deux temps. D’abord au micro d’Eurosport : "Il y a encore deux titres à aller chercher, on n'a pas encore perdu le titre. On va se concentrer sur nos matchs, tous les gagner. On ne peut s'en prendre qu'à nous-mêmes. Si on perd ce championnat, c'est nous qui l'aurons perdu. Pas eux qui l'auront gagné." Puis sur son compte Instagram où il a précisé sa pensée : "Lille fera un beau champion s'ils sont couronnés mais avec huit défaites, si nous perdons le titre, on est les seuls responsables"

"On sort la tête haute"

Des propos qui n’ont pas échappé à Andy Delort, buteur lui aussi face au Parisien. L’occasion pour l’international algérien de chambrer gentiment les Parisiens et leur champion du monde : "Au fait, Lille fera un très beau champion", a tweeté l’avant-centre du MHSC après avoir posté un message positif malgré la défaite de son équipe aux portes de la finale : "On sort la tête haute. On gagne ensemble, on perd ensemble et on donne de la force à Junior Sambia (l’arrière droit a manqué son pénalty, ndlr). Bonne chance au vainqueur de Rumilly-Monaco pour la finale."

Alors que Montpellier accueillera Brest, dimanche soir lors de la 37eme journée de Ligue 1, Lille recevra Saint-Etienne et le PSG affrontera Reims au Parc des Princes.