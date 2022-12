Coupe de France: beIN Sports nouveau diffuseur, aux côtés de France TV

Dans un communiqué ce dimanche, la Fédération française de football (FFF) a indiqué avoir trouvé un accord pour la diffusion de la Coupe de France. Si France Télévisions continuera de retransmettre la compétition en clair, BeIN Sports remplace Eurosport en tant que chaîne payante.

La Coupe de France a trouvé ses diffuseurs. La Fédération française de football a trouvé des accords de diffusion pour la compétition, avec France Télévisions, en clair, et beIN Sports, chaîne payante, comme l'a annoncé la FFF dimanche, alors que l'épreuve avait démarré sans diffuseur cet automne.



"France Télévisions, diffuseur historique, prolonge son engagement tandis que beIN Sports acquiert les droits de diffusion pour la première fois", a précisé la FFF dans un communiqué. La chaîne qatarie va remplacer Eurosport comme diffuseur payant à partir de cette 106e édition, et jusqu'en 2026. Les montants de ces accords n'ont pas filtré.

Aucun diffuseur en début de saison

La FFF a connu des difficultés pour aboutir à cet accord: la Coupe de France a démarré depuis l'été et le 7e tour, ainsi que le 8e tour, se sont déroulés sans diffuseur extérieur à la Fédération, en octobre et novembre, malgré l'entrée en lice des clubs de Ligue 2.



Dans l'attente de trouver une issue à cette impasse, la FFF avait produit et diffusé elle-même certains matches sur sa plateforme FFF TV. Avec ces accords, les 32es de finale seront diffusés par France TV et beIN Sports, autour du 8 janvier 2023. Deux duels entre équipes de Ligue 1 sont au programme: Lille-Troyes et Strasbourg-Angers.