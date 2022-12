Coupe du monde 2022: encore un gros carton d’audience pour les Bleus avec France-Pologne

Le huitième de finale de la Coupe du monde 2022 entre l’équipe de France et la Pologne (3-1) a été suivi par plus de 14 millions de téléspectateurs sur TF1, co-diffuseur du match dimanche après-midi. Il s’agit d'un nouveau record d'audience pour l’année 2022.

Les Français à fond derrière les Bleus. Et les menaces de boycott de la Coupe du monde au Qatar semblent déjà loin. Match après match, l’équipe de France fédère de plus en plus de fans devant la télévision. La preuve avec le huitième de finale face à la Pologne (3-1). Selon Médiamétrie, la première chaîne a réuni 14,32 millions de téléspectateurs dimanche après-midi sur TF1, co-diffuseur de la rencontre avec beIN Sports (la chaine qatarie ne communique pas ses chiffres).

Nouveau record en vue pour France-Angleterre

Cette audience, conjuguée à une impressionnante part de marché de 68,9%, est la meilleure de l’année 2022. Les partenaires de Kylian Mbappé battent leur propre record. Rappelons que France-Australie, premier match des joueurs de Didier Deschamps au Mondial, avait réuni 12,53 millions de fans (PDA : 48%), France-Danemark 11,59 millions (62%) et France-Tunisie 8,84 millions (61%). Ces excellents scores laissent présager d’un nouveau record samedi soir, jour du quart de finale explosif entre la France et l’Angleterre (coup d’envoi à 20h).