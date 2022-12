Coupe du monde 2022: la FFF ne sera finalement pas sanctionnée financièrement pour les absences de Mbappé

Comme annoncé par Le Parisien, la Fédération française de football (FFF) n'a pas reçu l'amende que Kylian Mbappé s'était engagé à payer pour ses absences répétées face à la presse au premier tour de la Coupe du monde 2022.

"Je m’engage à payer personnellement les amendes à la place de la Fédération", avait promis Kylian Mbappé. Il n’aura même pas besoin de le faire. Parce qu’il ne s’était pas présenté en conférence de presse après avoir reçu le trophée du meilleur joueur contre l'Australie (4-1) et le Danemark (2-1), le prodige de Bondy avait mis la FFF dans une position inconfortable vis-à-vis de la Fifa, qui aurait pu sanctionner la Fédération d'une amende de 20.000 euros (10.000 euros par match).

Mbappé: "Ce n'était rien contre les journalistes"

Ce n'est pas le cas. La 3F de Noël Le Graët a simplement reçu un avertissement, comme expliqué par Le Parisien. Concernant la réclamation envoyée par la Fédération après le but refusé à Antoine Griezmann face à la Tunisie (0-1), la Fifa n'a pas encore répondu à la requête des Bleus, le but reste donc pour le moment invalidé.

Auteur d’un doublé contre la Pologne (3-1) lors de la qualification des Bleus pour les quarts de finale de la Coupe du monde, Kylian Mbappé est sorti de son silence médiatique pour justifier sa relative absence dans les médias, expliquant avoir eu besoin de se préserver des sollicitations: "Ce n’était en rien contre les journalistes et les gens. J’avais juste et j’ai encore ce besoin de me concentrer sur la compétition, j’ai besoin de le faire à 100 % et ne pas perdre d’énergie dans autre chose."

L’attaquant, qui fêtera ses 24 ans le 20 décembre, est ensuite revenu sur son début de tournoi canon, lui qui compte désormais neuf buts en Coupe du monde, et déjà cinq dans cette édition: "Je voulais arriver prêt pour cette Coupe du monde. C’est la compétition de mes rêves, j’ai bâti ma saison sur cette compétition, je me suis préparé physiquement, mentalement. On est encore loin de l’objectif qu’on s’est fixé et que je me suis fixé. On a un quart de finale et c’est le plus important aujourd’hui."