Coupe de France: Chemin Bas d’Avignon-Clermont brièvement interrompu en raison d'incidents

Le 32e de finale de Coupe de France entre les amateurs du Chemin Bas d’Avignon et Clermont (0-4) a été momentanément interrompu en fin de deuxième période, à cause d’incidents dans les tribunes du stade des Costières, à Nîmes. Les Auvergnats se sont qualifiés pour les 16es de finale grâce à leur nette victoire 4-0.

Encore des incidents dans un stade de football. Au lendemain des graves débordements survenus lors du 32e de finale de la Coupe de France entre le Paris FC et Lyon au stade Charléty, un match définitivement arrêté à la pause après 50 minutes d’attente, c’est le stade des Costières de Nîmes qui a été le théâtre d’incidents avec des supporters.

Dans l’écrin des Crocos, le match opposait les amateurs du Chemin Bas d'Avignon (R2), un quartier de Nîmes, à Clermont, promu en Ligue 1. Six divisions d’écart et événement de taille pour Chemin Bas, quartier sensible de Nîmes: "Quand on connait les amalgames et les raccourcis par rapport au quartier… Normalement ici, on parle de faits divers, de fusillades, de drogues ou d’autres faits, rappelait avant le match le capitaine Elis Berrahou. Ça fait plaisir que l’on parle en bien du quartier, on est fier de pouvoir le représenter d’une bonne manière..."

Quatre ou cinq spectateurs sur la pelouse

Face à Clermont qui s’est logiquement imposé 4-0, la rencontre ne s’est pourtant pas déroulée sans accroc. Si les débordements ne sont pas comparables avec ceux de Charléty vendredi soir, et si le match a pu aller jusqu'à son terme, l’arbitre a dû l’interrompre durant quelques minutes en deuxième période en raison de quelques incidents.

Après l’usage de fumigènes, de lasers verts et de pétards, quatre ou cinq supporters de la tribune sud ont pénétré sur la pelouse, nécessitant l’intervention des stadiers. Après la menace du speaker d’une interruption définitive de la rencontre, le calme est finalement revenu assez rapidement. Et l'épopée des joueurs du Chemin Bas s'est achevée sans tension.