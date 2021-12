Coupe de France: suivez les 32es de finale en direct

Bonjour à tous et bienvenue dans notre live Coupe de France. Suite des 32es de finale ce samedi, avec 15 matchs au programme. À noter le choc entre Rennes et Lorient, mais aussi les débuts de Troyes, Nantes, Clermont et Lille.

13h45 :

Hauts Lyonnais (N3) - SC Bastia (L2)

Troyes (L1) - Nancy (L2)

Sarre-Union (N3) - Versailles 78 (N2)

Toulouse (L2) - Nîmes (L2)

AS Panazol (R2) - Vitré (N2)

16h00 :

Jura Sud (N2) - Saint-Denis FC (R1)

Vénissieux FC (R1) - Créteil (Nat)

Sochaux (L2) - Nantes (L1)

JSCBA Nîmes (R2) - Clermont (L1)

Guingamp (L2) - Amiens (L2)

18h30 :

AS Cannes (N3) - Dijon (L2)

Thaon (N3) - Beauvais (N2)

Lille (L1) - Auxerre (L2)

Quevilly-Rouen (L2) - Laval (Nat)

21h00 :

Rennes (L1) - Lorient (L1)