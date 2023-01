Coupe de France: compliments, recette, à Loon-Plage, Reims la joue gentleman

Le Stade de Reims n’a pas seulement fait forte impression sur le terrain, il a aussi laissé un bon souvenir à son adversaire

En acceptant de jouer la rencontre au stade Marcel Rosseel, dont la tribune n'est pas homologuée pour recevoir une équipe de Ligue 1, le Stade de Reims avait déjà fait un beau geste envers son adversaire du jour. Le club du président Jean-Pierre Caillot était venu visiter les installations et avait apprécié la pelouse hybride qui a une nouvelle fois reçu les hommages de l'entraîneur champenois Will Still en fin de rencontre.

"On a évité le coupe-gorge"

Reims avait donc répondu favorablement à la demande du pensionnaire de R1, désirant plus que tout évoluer sur son terrain habituel. Et ce, même si la capacité d'accueil était restreinte. Sur plus de 5.000 demandes, les dirigeants loonois n'ont pu faire entrer que 1.260 spectateurs installés dans l'unique tribune ou positionnés en bord de main courante. Interrogé sur son sentiment d'avant-match et l'ombre d'un match piège, Jean-Pierre Caillot a assumé qu'il n'était "jamais serein avant ce genre de match, ce serait mal connaître l'histoire de notre club."

Après le large succès 7-0 de ses hommes, au pied des escaliers menant aux vestiaires, le Président s'est montré rassuré: "On a évité le coupe-gorge", a-t-il souri en référence à la question d'avant-match. De son côté Will Still assurait avoir vécu un sacré moment: "Je retiendrai de cet après-midi les enfants sur le bord du terrain qui m'appelaient coach, coach. Ce genre d'ambiance c'est magique et ça fait du bien, je pense, au football français."

Fier de ses joueurs, son homologue Laurent Cosyn, lui, invitait indirectement le Stade de Reims à revenir jouer "un match amical à l'intersaison l'année prochaine. Avec tout ce qu'il y a sur la côte ils auraient une petite préparation sympa à faire". Avant de partir du Nord, le Stade de Reims a tenu a laissé sa part de recette à son adversaire, celle-ci s'approchant des 2.500 euros.