Coupe de France: après la grave blessure de son frère Martin, Maxence Terrier sort sur civière avec Loon-Plage

Moins d'une semaine après la grave blessure de Martin Terrier avec Rennes, son frère Maxence, milieu de terrain de Loon-Plage (R1), est sorti sur civière lors d'un 32e de finale de Coupe de France face au Stade de Reims ce dimanche.

Sale semaine pour la famille Terrier. Si Martin, le plus célèbre de la fratrie, a été victime d'une rupture des ligaments croisés du genou droit lundi en Ligue 1 avec Rennes, son frère Maxence est sorti lui aussi sur blessure ce dimanche lors d'un 32e de finale de Coupe de France entre Loon-Plage et le Stade de Reims.

Un troisième frère Terrier joue à Loon-Plage

En compagnie de son frère Florian (27 ans), Maxence Terrier (33 ans) évolue à Loon Plage, un club nordiste de R1. Titulaire au milieu de terrain pour la rencontre, là où son frère cadet joue en défense, Maxence Terrier a été évacué sur civière après seulement trois minutes de jeu.

1260 personnes sont présentes ce dimanche au stade Marcel-Rosseel, qui a été limité en raison de près de 5000 demandes, pour encourager les joueurs de Loon-Plage. Un succès du club nordiste serait forcément un exploit majuscule pour ce club de sixième division.

Ce samedi, le FCOSK 06 a sorti Clermont aux tirs au but, devenant seulement le cinquième club de R1 à sortir un club de l'élite dans l'histoire de la compétition. Le Stade de Reims n'a pas fait totalement tourner son équipe pour ce rendez-vous de Coupe de France.

Touché en début de semaine lors d'un match face à l'OGC Nice, Martin Terrier est d'ores et déjà forfait pour le reste de la saison. "N'en doutez pas: je vais me battre sans relâche pour revenir le plus vite et le plus fort possible, a écrit le malheureux sur son compte Instagram. Encore merci à tous pour vos messages chaleureux. Ce qui ne tue pas rend plus fort."